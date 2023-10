Perché l’Harley-Davidson si chiama così? La storia è folle

Il marchio Harley-Davidson è una vera e propria leggenda per ciò che riguarda il mondo delle due ruote. Ecco perché si chiama così.

Nel 1903, in quel di Milwaukee, venne fondata la Harley-Davidson Motor Company, un’azienda motociclistica statunitense. Ad occuparsi della nascita di questo marchio furono i due amici di lunga data Williams Silvester Harley ed Arthur Davidson, che erano appassionati di due ruote, in un momento in cui si era ancora agli inizi del mondo della mobilità con motore a scoppio.

Le auto erano nate da pochissimi decenni, così come le moto, ed erano pochissimi coloro che si potevano permettere di acquistarne una, visti gli altissimi costi. Il primo modello fu realizzato montando un motore da loro costruito su una bicicletta, ma c’è da dire che la fortuna non fu affatto dalla parte dei due fondatori.

Infatti, subì tantissime perdite d’olio causate dalle forti vibrazioni che si registravano nel momento in cui il mezzo era in marcia, con il telaio di una bicicletta che non era sufficientemente robusto per resistere ad un motore così pesante. Tuttavia, il sogno era solo all’inizio ed era ben lungi dall’essere svanito.

I due protagonisti si fecero aiutare da Walter, il fratello maggiore di Arthur, lavorando sullo sviluppo di un nuovo motore e di un telaio più specifico. Nel 1903, dopo una lunghissima lavorazione, andata in scena in un garage di un’abitazione molto piccolo e stretto, la prima parte del loro sogno ebbe successo.

Fu quello il momento della nascita della prima Harley-Davidson, ed il 28 di agosto del 1903, l’azienda fu ufficialmente fondata. Da quel momento in poi conobbe un pazzesco sviluppo, diventando il mito che, ancora oggi, tutti noi conosciamo, e che non avrà mai fine vista la bellezza di queste moto.

Harley-Davidson, ecco il motivo del suo nome

Come avrete avuto modo di immaginare, la Harley-Davidson si chiama così perché prende il nome dai due fondatori, ovvero Williams Silvester Harley ed Arthur Davidson, i quali diedero vita a questa storica casa costruttrice, ed è proprio il caso di dire che lo fecero partendo da niente, sino ad arrivare a creare un mito immortale.

I due portarono questo costruttore a diventare un marchio di successo e, pur essendo scomparsi entro la fine degli anni Quaranta e l’inizio degli anni Cinquanta, l’Harley-Davidson ha continuato a vivere ed espandersi, ed oggi è una Public Company. Secondo ciò che pensiamo noi, il suo successo non avrà mai fine