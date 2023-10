L’Alpine prepara un nuovo capolavoro: il pilota di F1 dà spettacolo

In casa Alpine si lavora ad un nuovo e brillante progetto, che sta facendo sognare gli appassionati. Ecco le sue forme.

Il marchio Alpine è il brand sportivo della Renault, che ormai da qualche tempo, si sta concentrando sulla realizzazione di auto elettriche. La casa francese sta fortemente puntando sulle emissioni zero, e presto arriverà anche una versione molto pepata della nuova Renault 5, un’utilitaria che potrà toccare grandi prestazioni.

L’Alpine è in una fase di crescita per ciò che riguarda il prodotto, ma la stessa cosa non si può dire della F1. Infatti, non ci sono miglioramenti rispetto ai primi anni, anche se nel 2023 sono arrivati comunque due podi, con Esteban Ocon terzo a Monte-Carlo e Pierre Gasly che ha fatto altrettanto a Zandvoort.

Tuttavia, non ci sono stati gli stessi passi da gigante fatti prima dall’Aston Martin e poi dalla McLaren, e nel mondiale costruttori sta per arrivare un deludente sesto posto. La casa francese punta a fare meglio in termini di prodotto, con l’ultima novità che è scesa in pista proprio in questi giorni per un test interessante.

Alpine, Esteban Ocon al volante della nuova A110 RS

Sul canale YouTube “CarSpyMedia“, è apparso un video nel quale viene mostrato Esteban Ocon salire al volante della nuova Alpine A110 RS, la sportiva che debutterà nel 2024. Il test è andato in scena sul tracciato del Nurburgring Nordschleife, l’Inferno Verde dove la gran parte delle case si reca a provare le auto che sono in procinto di essere lanciate.

Nella prima parte del video, si vede il pilota di F1 salire al volante con tanto di tuta e casco, pronto a testare il nuovo gioiello. Secondo la descrizione del video, l’auto dovrebbe essere la A110 RS o la Trophy, ma è in ogni caso un modello sportivo, come si può capire dalle sue forme che ricordano un’auto da corsa. Secondo quanto riportato dal canale, Ocon avrebbe girato in 7’18”77, migliorando di circa 40 secondi quanto fatto nel 2020 dal vecchio modello, a conferma di un passo in avanti enorme sul fronte delle performance.

Dal punto di vista tecnico, non sappiamo praticamente nulla relativamente a tale vettura. Cambiano la zona del paraurti con nuove prese d’aria più grandi, con uno spoiler posteriore regolabile al posteriore. La nuova Alpine dovrebbe essere presentata in forma ufficiale tra qualche mese, e solo in quel momento ne sapremo di più dal punto di vista tecnico.