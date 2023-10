Ferrari, Leclerc coccola Vasseur: ecco quale è la sua qualità migliore

Charles Leclerc è contentissimo dell’arrivo di Frederic Vasseur dall’Alfa Romeo Racing. Ecco cosa si è lasciato sfuggire il monegasco.

Vasseur è un po’ come un secondo padre per Charles. I due si sono conosciuti nelle categorie minori, quando il numero 16 non era ancora una delle superstar del Motorsport. Da giovane promessa il ragazzo della FDA, travagliato dalla morte di suo padre Herve e dell’amico Bianchi, ha trovato nel tecnico francese una guida.

Il destino li ha portati a ricongiungersi nel 2018 nel team Sauber. La squadra poteva fare affidamento su due giovani molto competitivi e fu una stagione ottima sul piano dei risultati. Vasseur si dimostrò molto bravo a lavorare con Leclerc ed Ericsson, mettendo entrambi nelle migliori condizioni per eccellere. Consegnò alla Ferrari un “predestinato” già pronto a rubare la scena a Sebastian Vettel.

Il monegasco sfiorò il trionfo al secondo appuntamento stagionale, ma fu fermato da un problema tecnico al motore. Si rifece con gli interessi in una settimana da leoni, trionfando a Spa e a Monza. Nel 2019 battagliò a viso aperto con Hamilton e Verstappen, chiudendo in classifica davanti al quattro volte iridato, Sebastian Vettel.

Sembrava lanciatissimo alla conquista di traguardi prestigiosi, ma nei due anni successivi, a seguito dello scandalo delle PU, andò incontro a due amare stagioni. Dopo due campionati a quota 0 vittorie, CL16 sembrava tornato ai suoi livelli nel 2022, grazie alla rivoluzione regolamentare. La F1-75, invece, durò qualche gara, prima di essere surclassata dalla Red Bull.

Il rapporto speciale tra Leclerc e Vasseur

Dopo la cacciata di Mattia Binotto, il talentino è stato ben contento di riavere in squadra un fenomeno assoluto del muretto. Vasseur ha preso in pugno la situazione e, con meno promesse rispetto al suo successo svizzero, ha iniziato a fare piazza pulita. L’aerodinamico David Sanchez è andato via. Stesso destino Laurent Mekies, mentre Inaki Rueda è stato arretrato al remote garage.

Nel 2024 si progetterà una monoposto, completamente, nuova e c’è già un grande entusiasmo. Vasseur vorrebbe chiudere l’annata al secondo posto, chiudendo la rimonta sulla Mercedes, ma vi sono importanti novità all’orizzonte. Charles Leclerc crede nel progetto della Ferrari e vorrebbe laurearsi campione del mondo con il Cavallino sul petto.

“Fred è molto equilibrato emotivamente, il che secondo me è molto positivo nella sua posizione perché ci dà un po’ di sicurezza – ha affermato Charles Leclerc a Speedweek.com – Questo è ciò che amo di più della Ferrari: le emozioni che proviamo quando siamo al massimo e la passione delle persone. Ma penso anche che sia molto bello avere questo equilibrio con Fred. È bello avere una visione chiara quando le cose vanno male. E quando le cose vanno bene non è tutto. Noi dobbiamo continuare a lavorare duro“.

Secondo Charles con Fred la Ferrari ha rafforzato una certa filosofia. E’ tutto molto positivo per il futuro della Rossa, ma dopo le difficoltà la vettura del prossimo anno dovrà dimostrarsi all’altezza della storia del marchio del Drake.