Qual è il vero nome di Leclerc? In pochi lo conoscono

Charles Leclerc è un personaggio amatissimo in Italia. Solo pochissimi fan sanno a memoria il suo nome completo.

Charles Leclerc ha compiuto 26 anni lo scorso 16 febbraio 2023, non riuscendo ancora a lottare per un campionato del mondo F1, nonostante il talento e la velocità sul giro secco. Ha imparato anche a gestire con maggiore oculatezza le mescole e a compiere meno errori di irruenza, ma in termini di esperienza ora c’è un solco con il tre volte campione del mondo della Red Bull Racing.

Il coetaneo olandese ha messo la terza, conquistando l’ennesimo riconoscimento iridato senza storia nel 2023. Charles nel 2022 aveva cominciato con il piede giusto, vincendo in Bahrain e Australia. Poi è arrivato un solo altro trionfo in Austria, tra le mura nemiche del Red Bull Ring. Da allora il numero 16 non ha più avuto il piacere di salire sul primo gradino del podio.

L’unica vera occasione del 2023 è capitata a Singapore ed è stato più lesto il compagno di squadra, Carlos Sainz. Già nel 2020 e nel 2021 il pilota monegasco aveva dovuto subire l’umiliazione di chiudere con 0 trionfi. Salvo miracolosi passi in avanti nel finale di campionato, il pilota monegasco concluderà senza nemmeno un trionfo.

Lo score di 5 vittorie in 5 anni rappresenta una pesantissima umiliazione per un pilota che avrebbe le potenzialità di conquistare titoli mondiali o, quantomeno, lottare sino alla fine. Nel 2024 la Ferrari dovrebbe ripartire da un foglio bianco, sperando che sia la volta buona. Charles, tra l’altro è in scadenza di contratto e dovrebbe decidere di continuare la sua avventura a bordo della Rossa.

Il nome completo di Leclerc

I fan conoscono quasi tutto del loro idolo. Charles è entrato nel cuore degli appassionati anche per un carattere genuino. L’idea di un addio ha spaventato tutti. Sempre disposto a fermarsi per un selfie o per firmare un autografo è amatissimo dalla tifoseria del Cavallino, a tal punto che si sono create spaccature con il teammate. Sainz e Leclerc, in realtà, si rispettano molto, ma per una parte della stampa e dei tifosi la rivalità è cresciuta in modo esponenziale negli ultimi tempi.

Le migliori performance di Sainz e la battaglia in classifica, nel 2023, hanno minato le certezze del prodotto della Ferrari Driver Academy. Su auto competitive Charles ha dimostrato di averne di più rispetto al madrileno, ma se c’è da lottare nel midfield la maggiore regolarità del suo compagno madrileno rappresenta un fattore. Charles ha due fratelli e ha vissuto momenti anche piuttosto difficili con la scomparsa prematura di suo padre Herve, ex pilota, e del suo migliore amico Jules Bianchi.

Ha superato i lutti come un vero uomo. Gli alti e bassi della sua carriera non lo hanno scalfito. E’ sempre una persona solare e positiva. All’anagrafe è iscritto con il nome di Charles Marc Hervé Perceval Leclerc. Uno dei soprannomi più noti del monegasco è “Lord Perceval”, che gli è stato attribuito dal suo attuale compagno di squadra della Ferrari. Sainz lo ribattezzò così in un game indetto dalla Scuderia. Date una occhiata al video in alto di FormulaShorts per credere.