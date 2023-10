Cosa significa Leclerc? La storia di Charles e di un cognome controverso

L’alfiere della Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, ha un cognome piuttosto diffuso. L’origine vi lascerà a bocca aperta.

Charles Leclerc ha compiuto 26 anni e, sempre nel segno del Cavallino Rampante, vorrebbe inseguire il sogno di vincere un Mondiale di F1. I problemi sono svariati e quasi al 90% sono legati alla squadra. Oggi fare un confronto con Max Verstappen è un esercizio molto complesso, ma nel 2019 e nel 2020 i due coetanei sembravano poter lottare alla pari.

Leclerc e Verstappen si era già affrontati nelle categorie minori. Il monegasco aveva dimostrato di poter essere un osso duro sui kart, come confermato poi anche nei primissimi anni in F1. Velocissimo sul giro secco, forte nel corpo a corpo, duro nelle difese e, estremamente, abile nella gestione dei momenti di gara, Charles non ha particolari punti deboli. Il suo contratto, però, scadrà a breve.

Max, negli ultimi 3 anni, ha avuto la possibilità di vincere a ha sfruttato alla grande l’opportunità. Ha battuto Hamilton e sulle wing car ha distrutto la concorrenza. Al contrario Charles, dopo un promettente inizio di 2022, non ha più avuto una vettura all’altezza per dare del filo da torcere, costantemente, al rivale. In questa annata, salvo clamorosi, capovolgimenti, concluderà a quota 0 punti. Un disastro dettato da una SF23 inguidabile per molti tratti della stagione.

Charles Leclerc, un cognome importante

Il cognome Leclerc è diventato noto in Italia, grazie al prodotto della FDA. In Francia, in realtà, è associato, comunemente, a quello di una nota catena di supermercati. Il primo rivenditore di alimentari Leclerc è stato aperto alla fine degli anni ’50. L’insegna E.Leclerc si è diffusa in tutta la Francia, tanto da diventare la prima catena della grande distribuzione organizzata del paese transalpino.

Le altre catene di ipermercati, quali Carrefour, Auchan e Les Mousquetaires – Intermarché, hanno dovuto fronteggiare il business di Edouard Leclerc che, comunque, non è imparentato con Charles. Sesto di una famiglia di quindici figli, Edouard crebbe in una famiglia cattolica e nel 1939 si iscrisse in un seminario. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale riprese gli studi teologici e si laureò in filosofia, prima di fondare la nota catena di supermercati che ha invaso la Francia.

Oltre all’imprenditore, sono noti, storicamente, il generale francese Charles Victoire Emmanuel Leclerc e, sempre nell’ambito militare, Philippe Leclerc de Hauteclocque – generale francese – che diede il nome anche un carrarmato. Il mezzo di combattimento fu prodotto per la Seconda Guerra Mondiale, risultando uno dei migliori carrarmati mai costruiti nella storia.

Altri personaggi noti, con il medesimo cognome del talento della Ferrari, sono François Leclerc du Tremblay – politico e religioso francese, Fud Leclerc – cantante francese naturalizzato belga, Georges-Louis Leclerc de Buffon – naturalista, matematico e cosmologo francese, Ginette Leclerc – attrice francese, Henri Leclerc – cavaliere francese, Jean Théophile Leclerc – politico e giornalista francese, Katie Leclerc – attrice statunitense, Marcel Leclerc – dirigente sportivo ed editore francese, Philippe Leclerc – regista e animatore francese, René LeClerc – ex hockeista su ghiaccio canadese, Sébastien Leclerc – pittore, incisore e ingegnere militare francese e suo figlio Sébastien Leclerc II.