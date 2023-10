Moto2 e Moto3 GP Indonesia: Acosta e Moreira si prendono Mandalika

Gli appuntamenti di Moto2 e Moto3 in quel di Mandalika vedono il trionfo di Pedro Acosta e Diogo Moreira. Ecco com’è andata.

Nella notte italiana, in quel di Mandalika sono andate in scena anche le gare di Moto2 e Moto3, che come al solito non hanno deluso coloro che si aspettavano un grande spettacolo. Il discorso è valido soprattutto per la Moto3, dove c’è stata una lotta intensa sino alle ultime battute.

In Moto2, invece, Pedro Acosta si è preso il settimo successo stagionale, andando a confermare una superiorità che nella seconda parte della stagione è stata troppo netta per i rivali. Nell’altra categoria ha vinto invece Diogo Moreira, che fa esultare tutto il Brasile con una vera e propria impresa.

Moto2, Acosta sempre più vicino al titolo

La Moto2 è ormai un campionato a senso unico, dove Pedro Acosta fa ciò che vuole. Lo spagnolo si è aggiudicato anche il Gran Premio d’Indonesia, che gli vale la settima affermazione in un 2023 trionfale, in attesa di passare in MotoGP, dove nel 2024 correrà con il team GasGas della KTM, un marchio con il quale è legato a doppio filo da tanto tempo e che lo sta supportando al meglio.

Sul podio ci è salito un ottimo Aron Canet, che ha portato a casa la piazza d’onore, ma staccato di oltre due secondi dal padrone della Moto2. Fermin Aldeguer è salito sul podio con il terzo posto, che dà un senso ad una stagione molto difficile, dimostrando di averne per stare in mezzo ai grandi.

Jake Dixon ha chiuso quarto, seguito da Manuel Gonzales e dal nostro Tony Arbolino, che purtroppo è letteralmente affondato nella seconda parte di campionato, come accadde anche a Celestino Vietti lo scorso anno. La speranza è che possa ritrovare fiducia per il prossimo anno, ed è la costanza un aspetto che farà la differenza in tal senso.

Moto3, Moreria riporta il Brasile in alto nel Motomondiale

La gara di Moto3 in quel di Mandalika ha siglato un pezzo di storia, con la vittoria di Diogo Moreira che interrompe un lungo digiuno per il Brasile. L’ultimo successo di un rider del paese sudamericano era arrivato oltre 18 anni fa, ed a firmarlo fu Alex Barros in MotoGP nel 2005, sulla Honda del team di Sito Pons, al Gran Premio del Portogallo.

Pur non essendo la top class, quello di Moreira è un successo davvero storico per il Brasile, e si tratta, ovviamente, della sua prima vittoria in carriera. Sul podio sale David Alonso che si è ritrovato beffato per un decimo, ed ha concluso davanti a David Munoz, mentre è pessimo il risultato di Daniel Holgado, che non va oltre il 14esimo posto a seguito di un long lap penalty.

Da incubo anche la domenica di Ayumu Sasaki che chiude 18esimo, mentre il primo degli italiani è Stefano Nepa che completa la top ten dopo una prova positiva. Lo spettacolo, ancora una volta, non è di certo mancato. Prossimo appuntamento a Phillip Island domenica prossima.