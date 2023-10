Marc Marquez insegna a Verstappen come guidare una MotoGP: video da non perdere

Per Max Verstappen gli ultimi 3 anni sono stati un sogno ad occhi aperti. Al campione di F1 mancava solo un salto sulla Honda di Marc Marquez.

Max Verstappen ha vinto il suo terzo riconoscimento iridato in F1 nel 2023, celebrando nella SR del Qatar. Il suo titolo non è mai stato in discussione. Nel 2021 si è dovuto sudare il Mondiale sino all’ultima tornata con Lewis Hamilton su Mercedes ad Abu Dhabi, mentre nella passata stagione, almeno nella prima parte di campionato, Leclerc e la Ferrari si erano dimostrate all’altezza della sfida.

In questa annata la Red Bull Racing non ha avuto rivali. L’olandese ha battuto diversi record della categoria regina del Motorsport. Marc Marquez, invece, ha vissuto l’ennesima annata da incubo in Honda. Afflitto da altri problemi fisici ha saltato diverse tappe per poi ritrovarsi su una RC213V molto deludente. La moto non ha dimostrato di avere particolari punti di forza.

La RB19 di Max, invece, si è dimostrata una delle migliori monoposto della storia della F1. A deludere è stato Sergio Perez. Uniti dallo sponsor RB, Marc Marquez si è messo a disposizione per insegnare a Max come si guida una moto. La Honda equipaggia anche le wing car austriache. Due campioni che si sono sempre distinti per la voglia di emergere nelle rispettive discipline, qualche tempo fa, si sono incontrati e, inevitabilmente, le immagini hanno lasciato un segno.

Verstappen a lezione da Marquez

Max potrebbe anche insegnare all’università dell’automobilismo, ma sulle due ruote non ha particolari esperienze. Deve anche ringraziare le PU Honda se è riuscito a diventare campione del mondo. Lewis Hamilton, invece, è anche un cultore delle due ruote. Ne possiede diverse e addirittura la MV Agusta gli ha dedicato un modello special. L’anglocaraibico e Valentino Rossi si scambiarono anche i mezzi in occasione di un evento Monster.

Max Verstappen ha avuto il piacere di salire sulla moto di Marc Marquez nel box della HRC. Un giorno queste immagini ci sembreranno quasi anomale. Il nativo di Cervera, infatti, ha deciso di lasciare la casa di Tokyo e legarsi alla Ducati nel 2024. Max non ha fatto fatica a balzare in sella alla RC213V. Nel video in basso del canale YouTube della MotoGP sentirete Marc spiegare le difficoltà che riscontrò, in prima persona, nell’abitacolo di una vettura di F1.

“È più difficile saltare sulla macchina di F1“, ha detto Marc a Max. Alle loro spalle Sergio Perez ha osservato la scena con un certo distacco, ma poi è toccato anche a lui. Il rider della Honda ha offerto una rapida lezione per mettere in mostra i trucchi del prototipo di MotoGP. I motori Honda hanno raggiunto un livello di competitività clamoroso in Formula 1, ma non si può dire lo stesso della MotoGP dove è la Ducati a comandare.

Infine, dopo lo show con Marc Marquez, tutti i piloti dei team Red Bull Racing e AlphaTauri si sono affrontati in un’esibizione di kart elettrici. Perez ha ottenuto la vittoria, battendo così il suo fenomenale compagno di squadra Max Verstappen.