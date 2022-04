Lewis Hamilton e l’amicizia con Valentino Rossi: parole da brividi

Due dei più grandi piloti di tutti i tempi delle rispettive categorie hanno stretto un legame unico. Lewis Hamilton ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con Valentino Rossi.

Negli ultimi vent’anni Lewis Hamilton e Valentino Rossi hanno scritto pagine indelebili del Motorsport. Due straordinari talenti precoci, poi diventati leggenda, grazie a vittorie epiche. Valentino Rossi ha vinto nove titoli mondiali, conditi da 115 successi, 235 podi e 65 pole position. Lewis Hamilton ha conquistato in carriera ben sette corone iridate, l’unico a pari merito con Michael Schumacher, grazie a 103 pole, 103 trionfi e 183 podi.

L’ex pilota della Yamaha ha deciso di lasciare il mondo delle due ruote a fine 2021 per passare alle auto. Valentino Rossi ha sempre avuto una grande predilezione per le quattro ruote. A Valencia, lo scorso 14 novembre 2021, il Dottore ha celebrato la sua ultima recita davanti ad una marea di tifosi. Il Dottore si è goduto il sostegno dei suoi fan, fino alla fine.

I centauri e i vertici della MotoGP lo hanno osannato, riconoscendogli un ruolo speciale nella storia del Motomondiale. Ora ha un nuovo obiettivo al volante dell’Audi R8 LMS nel GT.

Lewis Hamilton, nonostante l’atroce beffa di Abu Dhabi, ha già fatto la storia. Il primo titolo mondiale arrivò per lui ai tempi della McLaren nel 2008, battendo di un soffio Felipe Massa. Nell’era ibrida della F1, il talento di Stevenage ha dominato con il team Mercedes, perdendo solo nel 2016 per mano del suo ex teammate Nico Rosberg e nel 2021 nella sfida con Max Verstappen. Il campione non sta attraversando un bel periodo sul piano mentale e i risultati in pista non sono soddisfacenti in questo inizio di campionato.

Il legame tra Lewis Hamilton e Valentino Rossi

I due campioni si conoscono da tempo e hanno anche partecipato ad un evento congiunto a Valencia. L’ex centauro della Yamaha ha provato la Mercedes AMG F1 W08 EQ Power+ del 2017 di Hamilton, con l’anglocaraibico che, a sua volta, è saltato in sella alla moto giapponese dell’italiano. Entrambi rimasero sbalorditi dalle performance dei mezzi, provando emozioni fortissime. Da allora è nata un’amicizia importante e spesso Lewis ricorda le gesta del centauro.

In occasione della mostra “Watches and Wonders”, Lewis Hamilton ha parlato di Valentino Rossi. Quest’ultimo è impegnato, in queste ore, ad Imola nella gara endurance al volante dell’Audi R8 LMS GT3. Si tratta dell’evento inaugurale del campionato del Fanatec GT. “L’ho visto correre e vincere praticamente ogni gara e sono stato ispirato dalla sua dedizione e concentrazione. Quando ero più giovane volevo correre in moto perché ho sempre amato le moto. Ma mio padre non lo voleva perché pensava che fosse troppo pericoloso. Per questo ho gareggiato su quattro ruote”, ha annunciato Lewis.

Alla luce dei risultati la scelta del padre fu molto saggia. “Penso che sia stata la decisione giusta, perché se avessi gareggiato ai tempi di Valentino, non avrei mai potuto celebrare così tanti successi – ha dichiarato Hamilton con una risata – da quando ho gareggiato in Formula 1, possiedo anche una Superbike, che mi piace portare in pista a fine anno“. Il pilota della Mercedes è un grande appassionato di moto e possiede anche un modello speciale di Mv Augusta.

Il pilota ha ricordato il momento speciale in cui ha potuto saltare in sella alla Yamaha M1 del Dottore. “Ho avuto il privilegio di fare lo scambio con Vale a Valencia. Per me un sogno si è avverato. Ho potuto provare la MotoGP e scendere in pista con una leggenda. È stato così surreale e probabilmente il giorno più bello di sempre“, ha concluso il sette volte campione del mondo F1.