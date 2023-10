Ducati, fissato l’obiettivo per i fratelli Marquez: reazione incontenibile di Marc

Nel team Gresini Racing c’è già una idea precisa dei risultati che potranno ottenere nella prossima stagione Alex e Marc Marquez. Ecco cosa ha in mente Nadia Padovani.

Con l’arrivo di Marc Marquez al posto di Fabio Di Giannantonio il team Gresini Racing si lancerà nella mischia con Pramac e Mooney VR46 per il massimo premio. Del resto il team factory, in assenza di Enea Bastianini, ha già fatto una tremenda fatica a tenere il passo delle squadre satelliti. Dopo l’addio del Bestia la squadra di Nadia Padovani, moglie di Fausto Gresini, è rimasta orfana di un centauro di riferimento.

Alex Marquez si è inserito bene nei meccanismi della squadra italiana, ma non ha trovato la giusta regolarità. Di Giannantonio, invece, non ha mai trovato il feeling opportuno sulla GP22. Dopo due stagioni sotto tono la squadra italiana ha deciso di non rinnovare la fiducia al romano, puntando sulla creazione di un dream team iberico. Insieme i fratelli Marquez hanno vinto 10 riconoscimenti iridati. Nessuna squadra può vantare una simile coppia.

La Honda, nel 2020, decise di comporre la stessa coppia, ma il destino giocò un brutto scherzo al fratello maggiore. Marc si infortunò all’omero destro a Jerez de la Frontera e fu costretto a saltare, interamente, il campionato. Da lì in avanti non è stato più in lizza per un riconoscimento iridato, mentre Alex transitò nella squadra satellite di Lucio Cecchinello.

La Honda ha continuato una discesa verticale sino al definitivo addio del trentenne della HRC, dopo un lungo tira e molla. Avrebbe anche potuto incassare più soldi se fosse rimasto con la casa di Tokyo, ma ha deciso di inseguire la gloria altrove. A due anni e mezzo dalla scomparsa di Fausto Gresini, la squadra è diventata una delle più ambite della classe regina.

Marquez e il sogno di Nadia Padovani

In casa Ducati hanno sottolineato più volte come l’operazione di ricongiunzione dei fratelli Marquez che potete osservare in foto, in basso, ad un evento di qualche tempo fa, sia stato merito della squadra Gresini. Nadia, infatti, ha sempre sognato di poter accogliere il fenomeno della Honda. Con l’arrivo del #93 l’asticella, nel 2024, si alzerà all’inverosimile, ma ci saranno anche più pressioni. Tutti si aspettano un duello con Pecco Bagnaia.

L’ingaggio di uno dei piloti migliori di tutti i tempi, per Gresini rappresenta anche la possibilità di salire sul tetto del mondo su una Ducati più vecchia di un anno rispetto a quelle che avranno in dote Bagnaia, Bastianini, Morbidelli e Martin. “Certamente, con i due fratelli Marquez nel team, sarà più possibile ottenere risultati di spessore. Con Marc da noi, partiamo con l’intenzione di vincere il titolo mondiale e di fare molto, molto bene con i due fratelli“, ha annunciato Nadia Padovani ad AS.

La moglie di Fausto ancora non crede ai suoi occhi. Qualche tempo fa era impensabile che un otto volte campione del mondo potesse scegliere il terzo team satellite della Ducati. “Sono certa che Fausto sia molto orgoglioso di quello che sto facendo, perché non ero affatto di questo mondo. Ero a casa con la mia famiglia e avere Marc da noi ora era quasi impensabile“, ha concluso Nadia.