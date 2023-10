Cosa fare prima di spegnere la macchina? Vi sono delle regole da rispettare

Vi può sembrare banale, ma per coloro che devono conseguire la patente è bene essere informati su tutte le regole da rispettare prima di spegnere la macchina.

Chi è esperto o guida da molti anni è consapevole di tutte le regole che servono per guidare, in modo corretto, la propria macchina. E’ necessario, però, conoscere le norme basilari per tutti coloro che desiderano prendere la patente A. E’, fondamentale, per ottenere il foglio rosa rispettare tutte le norme previste dal Codice della Strada e richieste dall’esaminatore.

Se avete dei dubbi noi vi consigliamo sempre di rivolgervi a degli esperti, come i vostri ispettori che vi aiuteranno nelle guide pratiche. E’, assolutamente, indispensabile tenere la marcia inserita ed il piede ben saldo sulla frizione, facendo in modo di non permettere il moto della macchina. Uno degli obiettivi degli esaminatori è quello di comprendere il vostro livello di sicurezza al volante.

Ecco come spegnere la macchina

Cercate di ostentare tranquillità al volante, anche se sarete sotto osservazione. Ricordatevi sempre di usare le frecce, quando vi verrà chiesto di arrestare il veicolo. A quel punto frenate gradualmente per rallentare la macchina e poi, quando state per arrestare la vostra corsa, schiacciate la frizione per innestare la prima marcia. A quel punto spegnete la macchina, tirate il freno a mano e togliete la cintura. Controllate con molta attenzione dallo specchietto che non arrivino altri veicoli alle vostre spalle.

Le azioni devono risultare fluide ma non troppo repentine, altrimenti denoterete una mancanza di attenzione in merito alle manovre o alla scelta dell’area di sosta. Sbagliare a spegnere la vettura non è l’errore più grave in assoluto che potrete fare alla guida, ma è comunque un errore che potrebbe aggiungersi ad altri e portare alla bocciatura definitiva. Ecco, invece, cosa dovete evitare di fare con la frizione. Prestate attenzione anche all’uscita dal veicolo. A quel punto sarete pronti a conoscere il risultato dell’esame di guida.