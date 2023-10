Fanatec GT Zandvoort, Gara 1: Capolavoro di Mattia Drudi con l’Audi, grande prova della BMW di Valentino Rossi

Il Fanatec GT fa tappa a Zandvoort, dove in Gara 1 ha trionfato l’Audi del nostro Mattia Drudi. Sul podio Valentino Rossi.

Una gara spettacolare quella che ci ha regalato il Fanatec GT World Challenge a Zandvoort, nel gran finale di questa stagione. In Gara 1 ha vinto l’Audi #40 del Tresor Orange 1 di Mattia Drudi e Ricardo Feller, con il pilota italiano che ha costruito la vittoria grazie ad un sorpasso fantastico sulla Ferrari #68 dell’Emil Frey Racing, affidata ad Albert Costa e Thierry Vermeulen.

Grandissima prova di Valentino Rossi, terzo assieme a Maxime Martin sulla BMW M4 GT3 #46 del team WRT, dopo una rimonta davvero poderosa. Il titolo del Fanatec GT Sprint si deciderà domani in Gara 2, con l’Audi vincitrice che sfiderà la Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team di Raffaele Marciello e Timur Boguslavsky, oggi quarta.

Il Fanatec GT World Chalelnge approda all’ultimo week-end stagionale, e sulla pista di Zandvoort si disputa l’appuntamento Sprint, con due gare previste nello stesso week-end. La pole position è dell’Audi #40 di Ricardo Feller, che divide il volante con Mattia Drudi. La R8 LMS del Tresor Orange 1 vuole sfidare per il titolo la Mercedes #88 dell’Akkodis ASP Team, con Raffaele Marciello che parte quarto.

HUGE MOVE FROM DRUDI! He takes the race lead and will take the championship lead if he stays there.

