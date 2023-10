Elon Musk in 3 minuti “umilia” una vita intera di un italiano: il dato è scioccante

Elon Musk in carriera ha guadagnato cifre mostruose. La sua è stata una vera e propria scalata al successo. Ecco quanto percepisce il sudafricano ogni minuto.

E’ risaputo che il fondatore di Tesla sia diventato tra gli uomini più ricchi e potenti al mondo. Una posizione cresciuta a ritmo di idee geniali, dal mondo dei pagamenti digitali con PayPal alla creazione di razzi SpaceX sino al lancio di vetture alla spina che hanno stravolto l’industria dell’Automotive. Un pioniere che non ha nessuna intenzione di fermarsi.

Elon Musk si contende con il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, lo scettro di uomo più ricco al mondo. Nella sua mente c’è addirittura il desiderio di popolare un altro pianeta. Ha messo gli occhi su Marte e nel corso delle sue numerose operazioni spaziali ha dovuto affrontare anche momenti critici. Lo spirito di Musk è, totalmente, fuori dagli schemi. Scoppia un razzo in volo e per il sudafricano è un gran successo.

E’ l’impersonificazione vivente del motto “basta che se ne parli”, e soprattutto che si venda. Delle critiche se ne frega. Va sempre per la sua strada. Ha deciso di investire una buona fetta del suo patrimonio per l’acquisto del social Twitter. D’ora in avanti si chiamerà X e non segue più le logiche precedenti. Gli sono state mosse polemiche, ma i super ricchi non sono toccati dall’opinione altrui. Uno come Musk è concentrato su altro, anche a prendere a pugni il creatore di Facebook, Zuckerberg.

Lo stipendio da favola di Elon Musk

Chiunque gli è stato accanto, compresa la sua ex moglie, ha raccontato che è un lavoratore instancabile. Lavora più di tutti e non si prende pause. La sua disponibilità è totale, forse perché è appassionato e ama il suo business. Nel corso della sua vita ha messo su un patrimonio che potrebbe salvare il mondo intero dalla fame, ma il suo obiettivo è dotare il mondo di una navigazione perfetta di internet e di colonnine per ricariche delle sue EV.

Con un patrimonio stimato di oltre 250 miliardi di dollari, percepirebbe la bellezza di 775.410 dollari al minuto. Una cifra clamorosa, che corrisponde a decenni di fatica di un comune mortale, almeno alle nostre latitudini. Un cittadino italiano impiega oltre un quarto di secolo per incassare una cifra simile, 26 per la precisione, sempre ammesso di non avere mai un problema.

Data la media del guadagno pro capite a livello europeo, come sottolineato sul Correre della Sera, ci vogliono ben 27 anni di lavoro per arrivare ad incassare oltre 775 mila dollari. In Bulgaria, ad esempio, servirebbero 88 anni e 9 mesi di lavoro per ricevere l’introito al minuto del sudafricano. Un divario che rende l’idea della ricchezza dell’imperatore di Cupertino.

I suoi guadagni sono destinati a crescere. Non ci è dato sapere se la politica spingerà gli essere umani a traslocare su Marta con le navicelle di SpaceX, ma di fatto dal 2035 non verranno più immesse sul mercato auto termiche. Provate ad immaginare nei prossimi 12 anni ed oltre quale possa essere lo sviluppo della Tesla, già al top in termini di innovazione e fatturati.