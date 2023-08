Elon Musk vs Zuckerberg, il ministro italiano smentisce il CEO di Tesla: non accadrà lì

Il boss della Tesla, Elon Musk, sfiderà sul ring il creatore di Facebook, Mark Zuckerberg. Il combattimento è tra i più attesi dell’anno.

Se l’incontro tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è diventato uno degli eventi dell’anno, bisognerebbe fare una lunga digressione su cosa è diventata la boxe attuale. Tira, maggiormente, il dualismo tra due combattenti non professionisti che il match tra due autentici campioni del ring. Ma come è nata la rivalità tra i due miliardari?

L’idea di un combattimento fra i Musk e Zuckerberg è nata lo scorso 22 giugno, quando in uno scambio di tweet e post social, i due magnati hanno deciso di affrontarsi in un reale combattimento. Per quanto possa risultare paradossale i due hanno iniziato, seriamente, ad allenarsi con dei professionisti per apprendere le tecniche di lotta. Il guanto di sfida è partito da Musk che si è detto pronto per affrontare un incontro con Zuckerberg.

Il boss di Meta, azienda che ha inglobato anche Facebook e Instagram, ha postato uno screenshot del tweet commentando “mandami la posizione“. Il sudafricano ha colto al volo la proposta, annunciato la “Vegas Octagon”: una gabbia dove si svolgono gli incontri di Ultimate Fighting Championship. Si tratta di incontri di arti marziali miste, tra le più seguite al mondo. I due protagonisti hanno cominciato, a colpi di post social, a provocarsi a vicenda.

A quel punto hanno cominciato a rimbalzare sulle principali testate statunitensi notizie sul match, con contatti serrati tra le autorità italiane e gli imprenditori americani. Si è iniziato a parlare del più grosso combattimento nella storia mondiale nell'arena più leggendaria di tutti tempi, ovvero il Colosseo. E', però, arrivato il dietrofront.

Elon Musk vs Zuckerberg, la smentita dal ministero della Cultura italiano

Sulla piattaforma X, ex Twitter, il fondatore della Tesla ha discusso con la premier Giorgia Meloni e con il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che avrebbero in mente una location epica. L’incontro avverrà, effettivamente, in Italia in un luogo leggendario, ma non si terrà a Roma al Colosseo. “Stiamo ragionando sul modo in cui organizzare un grande evento benefico e di evocazione storica, nel rispetto e nella piena tutela dei luoghi”, ha annunciato il ministro della Cultura.

In questa vicenda c’è un lato positivo. Elon Musk ha spiegato che l’incontro verrà gestito dalle sue fondazioni e quelle del rivale. L’incontro potrebbe avvenire il prossimo 26 agosto, ma non è stata ancora ufficializzata la data. Il match verrà trasmesso in live streaming sia su X che su Meta, come anticipato da un post su X dallo stesso sudafricano.

Il ricavato andrà in beneficenza. Il ministro Sangiuliano, come riportato su Motorionline, ha annunciato: “È stabilita che un’ingente somma, molti milioni di euro, sia devoluta a due importanti ospedali pediatrici italiani per il potenziamento delle strutture e la ricerca scientifica per combattere le malattie che colpiscono i bambini“.