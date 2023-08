Qual è il patrimonio di Stroll? Nessuno è ricco quanto il pilota canadese

Lance Stroll è tra i piloti più criticati in F1 in questi anni, ma intanto lui ha modo di godersi un patrimonio da vero nababbo.

In questi anni si è sempre molto discusso sul reale valore del canadese Lance Stroll, un ragazzo che ormai da tempo è in F1. Il problema è legato al fatto che il giovane è il figlio di uno dei più importanti imprenditori a livello mondiale.

Se vogliamo dirla tutta, il canadese attualmente si trova come seconda guida della Aston Martin, la società per la quale il padre Lawrence al momento è uno dei principali azionisti. Questo però non deve in alcun modo essere importante per quanto riguarda la valutazione del pilota.

Lance indubbiamente non può essere considerato come un pilota da grandissima Scuderia. A testimonianza di questa tesi vi è il fatto che non appena il colosso britannico è diventata una Scuderia di primo livello si è vista nettamente la differenza di prestazione tra lui e Alonso.

Stroll infatti fatica a rimanere nelle primissime posizioni e spesso perde anche l’ingresso in Q3. Stiamo però parlando di un ragazzo che non è solamente un “pilota pagante”, infatti a livello giovanile ha ottenuto diversi titoli.

Dalla Formula 4 italiana nel 2014, passando poi per la Formula 3 europea l’anno seguente e forse un passaggio un po’ troppo affrettato in F1. Nonostante le tante critiche ha comunque avuto modo di ottenere qualche podio, uno con la Williams il primo anno e due con la Racing Point nel 2020.

Il ragazzo dunque il talento ce l’ha e merita di stare nei primi 20, anche se forse non nei primi 10. Nonostante tutte le critiche è però pazzesco poter constatare l’immenso patrimonio in suo possesso.

Lance Stroll e l’Impero del padre: i “gioielli” di Lawrence

Il padre del pilota si chiama Lawrence Sheldon Strulovitch e si tratta dunque solo di un soprannome il cognome “Stroll”, cambiato negli anni. Fin da subito Lawrence ha avuto modo di entrare a far parte del mondo della moda, finanziando diversi grandi marchi come Pierre Cardin e Ralph Lauren.

Da quel momento in poi ha capito che l’imprenditoria avrebbe potuto essere il suo mondo ed ecco che nel 1989 si mise in società con Silas Chou, nato a Hong Kong, per fondare la Sportwear Holdings Ltd. Da quel momento in poi ha avuto modo di avere a che fare con marchi del calibro di Tommy Hilfinger e Michael Kors tra i tanti.

Nonostante sia il proprietario della Aston Martin Racing Team, non ci sono dubbi che sia un’altra la vettura che gli fa battere il cuore: la Ferrari. Stroll è infatti conosciuto per essere uno dei più grandi collezionisti di Ferrari del mondo e nel suo garage vanta una 250 GTO e una LaFerrari.

Stando a quanto riporta la prestigiosa rivista Forbes, Lawrence Stroll al momento ha un patrimonio di ben 3,6 miliardi di Dollari. Questo lo rende una delle persone più ricche del mondo e tra le primissime in Canada. I risultati del figlio nel 2023 sono deludenti e non è detto che possa anche decidere di concedergli una “liquidazione dorata” al termine dell’annata.