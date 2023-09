MotoGP, meglio Valentino Rossi o Marquez? Lorenzo lascia tutti di sasso

La MotoGP è pullula di campioni, con Jorge Lorenzo che ha fatto un confronto tra Valentino Rossi e Marc Marquez.

Al giorno d’oggi, in MotoGP si parla parecchio di Marc Marquez, in quanto è giudicato da tutti il pilota più forte in circolazione. Inoltre, il nativo di Cervera fa parte di quella generazione di piloti che faceva la differenza sul fronte del carisma, della personalità e delle battaglie con i rivali che avvenivano sia dentro che fuori dalla pista.

Oggi, come ha detto anche Dani Pedrosa, il talento dei rider attuali è incredibilmente elevato, ma secondo la maggior parte degli appassionati, difettano proprio nella tipologia di rivalità, sembrano essere tutti amici, il che non è necessariamente un bene quando si parla di sport.

Una delle più grandi sfide vissute in passato è quella che c’è stata tra Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e lo stesso Marquez, con quel 2015 che è passato alla storia della MotoGP. Il nativo di Cervera non è di certo ben visto nel nostro paese per i fatti di quella stagione, che si risolse a favore del maiorchino nel discusso finale di Valencia.

Tuttavia, non ci sono dubbi sul fatto che all’epoca la top class aveva la capacità di emozionare di continuo e di catalizzare l’attenzione mediatica, mentre oggi sembra essere tornata riservata ad una nicchia di appassionati, come del resto era prima dell’epoca di Valentino Rossi.

Marc è l’ultimo di quella generazione, e per il Motomondiale è una grande possibilità quella di vederlo in sella alla Ducati del Gresini Racing, ipotesi che sembra essere sempre più concreta in chiave 2024 dopo le indiscrezioni di questi ultimi giorni. Infatti, vedremmo il pilota più forte sulla moto migliore, ma appartenente ad un team privato.

La sfida con Pecco Bagnaia, erede dell’acerrimo rivale di Marc, ovvero Valentino Rossi, scatenerebbe una grande attenzione sulle due ruote, dopo qualche stagione più sonnacchiosa. Detto questo, Lorenzo è tornato a parlare della sfida tra il “Dottore” e Marc, esprimendosi sul loro livello.

MotoGP, Jorge Lorenzo dice la sua sul duello

Quando Jorge Lorenzo parla di MotoGP c’è sempre molto da imparare, visto che parliamo di uno dei più forti piloti della storia. In un’intervista concessa a “Guru Pick“, il cinque volte campione del mondo del Motomondiale si è espresso sulla forza di Valentino Rossi e Marc Marquez, facendo una distinzione tra di loro.

Infatti, Valentino Rossi ha sempre fatto la differenza sul carattere, che gli ha permesso di annientare i rivali nei suoi anni migliori in MotoGP. Tuttavia, in quanto a talento puro, Lorenzo ha giudicato il nativo di Cervera su un altro livello, in un’analisi che è davvero molto interessante.

Ecco le sue parole: “Sono entrambi dei campioni incredibili, hanno fatto la storia in tante stagioni. Ti direi che Valentino Rossi vince in carisma ed in intelligenza, in questo è il più forte. Tuttavia, se parliamo di talento e di velocità in pista ed anche aggressività Marc Marquez è su un altro livello, lui non si arrende mai“.