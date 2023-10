MotoGP, Marc Marquez pronto a fare la storia in Ducati: ha 3 assi nella manica in Gresini

Finalmente è stato ufficializzato l’arrivo di Marc Marquez nel team Gresini Racing. Balzerà su una Ducati GP23, la moto con cui Bagnaia e Martin si stanno contendendo il titolo in questa annata.

La Honda è stata costretta a dire addio al suo alfiere di punta dopo 11 anni e 6 titoli mondiali. L’avventura più romantica ed eccitante della MotoGP è già storia. Al termine del campionato 2023 MM93 avrà il piacere di sedersi sulla moto migliore del lotto. Il rischio è che diventi un monomarca Ducati, tuttavia per la classe regina l’annuncio della squadra satellite guidata dalla moglie di Fausto Gresini, Nadia Padovani, è una notizia splendida.

Il contratto dell’otto volte iridato sarebbe terminato al termine della prossima annata. La HRC non ha avuto più voce in capitolo, nel momento in cui l’atteggiamento del nativo di Cervera era diventato controproducente per l’immagine stessa del marchio dell’ala dorata. Troppe lamentele e contrasti avevano già portato ai minimi storici il rapporto. Si è trovata la quadra con una chiusura consensuale anticipata al termine del 2023.

Dopo le parole rilasciate da Luigi Dall’Igna era ovvio che il passaggio di Marquez al team Gresini risultasse solo una formalità. La scuderia di Faenza accoglierà anche il fratello maggiore, dopo aver rimpiazzato il Bestia con Alex nel 2023. Da squadra del Made in Italy è diventata una rappresentanza iberica. Dopo anni molto duri, caratterizzati da continui pit stop in infermeria, il centauro ha scelto di provare a vincere con due moto diverse.

Gli era sempre stata imputata una mancanza di coraggio, rispetto a big del passato come Casey Stoner e Valentino Rossi che si erano affermati in due differenti team. Anche il Dottore provò l’avventura sulla Rossa, ma all’epoca la Desmosedici era una moto con più problemi che qualità. Il primo obiettivo di Marc sarà tornare a vincere una corsa dopo un’altra lunghissima astinenza.

Marquez e la scelta targata Gresini

Il team che rende omaggio a Fausto, prematuramente scomparso nel 2021 a causa del Covid-19, potrebbe aver fatto il colpo del secolo. Marc è motivatissimo e, finalmente, sta anche bene fisicamente. Pare aver smaltito gli infortuni che lo hanno falcidiato nelle ultime annate. La quarta operazione alla spalla destra ha avuto effetti positivi sulla sua guida.

L’arrivo in Gresini sembra quasi essere stato preparato dal trentenne. Al termine della scorsa annata ha consigliato a suo fratello Alex di cambiare aria. La partenza di Enea Bastianini ha spalancato le porte al bicampione. A quel punto, nell’intero roster della casa di Borgo Panigale, la posizione più delicata l’aveva Di Giannantonio. Quest’ultimo non ha mai espresso il suo potenziale sulla Desmosedici.

Non potendo, immediatamente, puntare su un team factory Marc ha scelto di firmare un contratto annuale. Questo è il suo primo grande vantaggio. Qualora non dovesse riuscire a lottare per il titolo, proverà a cambiare ambiente e ha già strizzato l’occhio alla KTM. Secondo vantaggio è la presenza, già da 1 anno, di Alex.

I due si sono parlati e continueranno a farlo, rendendo più facile il processo di integrazione in squadra. Terzo vantaggio per Marc è quello di poter sognare di battere i piloti factory con una moto clienti, o magari addirittura vincere un mondiale con un mezzo dell’anno prima. Persino Rossi rimarrebbe a bocca aperta.