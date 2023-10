Max Verstappen distrugge i piloti Ferrari e Mercedes: parole di fuoco

Max Verstappen ha vinto il suo terzo titolo mondiale, e manda anche una stoccata ai suoi rivali. Ferrari e Mercedes colpite.

Il dominio di Max Verstappen è proseguito anche nella notte del Qatar, dove è arrivato il 14esimo successo stagionale dell’olandese. Al sabato aveva anche vinto il terzo titolo mondiale con il secondo posto nella Sprint Race, nella quale ha chiuso alle spalle di uno scatenato Oscar Piastri, al top con la McLaren.

In occasione della “garetta” del sabato, il campione del mondo ha pagato una brutta partenza, ma alla domenica, scattato dalla pole position, non ha mai offerto il fianco agli avversari. Come lui stesso ha dichiarato a fine gara, il primo stint è stato decisivo, visto che gli ha consentito di fare subito il vuoto con i rivali.

Super Max ha messo a referto anche il giro più veloce, conquistando l’ennesimo hat trick di una stagione in cui non ce n’è stato per nessuno. Ad Austin potrà eguagliare il record personale di 15 vittorie in una sola stagione, che fra l’altro aveva ottenuto proprio un anno fa.

Il ruolino di marcia del figlio di Jos è da rullo compressore, e Verstappen sta entrando di diritto nella cerchia dei piloti più forti di sempre. La Red Bull RB19 è un’arma letale, che però ormai funziona solo nelle sue mani. Sul podio con lui sono salite le McLaren, ed è proprio a questo team che l’orange ha fatto tanti complimenti dopo la corsa. Piastri e Lando Norris fanno paura in chiave 2024, e si stanno dimosttrando due piloti molto solidi e sempre più veloci.

Verstappen, piloti Ferrari e Mercedes umiliati

La McLaren ha messo due piloti sul podio alle spalle di Max Verstappen anche in Qatar, dopo aver fatto lo stesso in Giappone. Stavolta il secondo posto è andato ad Oscar Piastri, con Lando Norris terzo dopo essere partito decimo, con una rimonta eccezionale che ha fatto ben capire quali siano le potenzialità della MCL60.

Super Max ha parlato proprio dei progressi del team di Woking dopo la gara, mandando anche una bella frecciata ai piloti di Ferrari e Mercedes. A suo modo di vedere, infatti, Norris e Piastri sarebbero coloro che formano la miglior coppia in tutta la griglia, meglio anche del Cavallino e del team di Brackley.

Ecco le sue parole: “Credo che la McLaren sia la squadra più costante rispetto a tutte le altre che sono dietro di noi. Inoltre, secondo me hanno la miglior coppia di piloti al momento, per loro sta funzionando davvero tutto bene in questo momento. Sarà molto interessante vedere come andranno sino alla fine di questa stagione, ci aspettano delle belle gare“.

Verstappen ha poi aggiunto: “Inoltre, sono molto curioso di vedere dove saranno all’inizio del prossimo campionato, anche se credo che noi avevamo del passo in più da tirar fuori se ne avessimo avuto bisogno. Tuttavia, non voglio togliere niente alla McLaren, hanno fatto davvero un lavoro fantastico e li vediamo avvicinarsi sempre di più. Il nostro obiettivo è ora quello di cercare di mantenere del gap“.