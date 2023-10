Verstappen distrugge tutti, poi la stoccata alla F1: il campione contro il caos del Qatar

Max Verstappen ha vinto anche il GP del Qatar, festeggiando al meglio il titolo mondiale. Ecco le sue parole dopo il trionfo.

Dittatura ferrea di Max Verstappen nella notte di Losail, dove si è disputata la seconda edizione del Gran Premio del Qatar. Il campione del mondo ha portato a casa un netto hat trick, conquistando la pole position, il giro più veloce ed anche la vittoria, demolendo la concorrenza con la solita superiorità.

La Red Bull si è dimostrata nuovamente di un’altra categoria, anche se solo Super Max l’ha spinta al limite. Sergio Perez è giunto decimo dopo due penalità per eccesso di track limits, confermando il suo periodo nero, su una RB19 che non è affatto nelle sue mani e sulla quale non trova un minimo di feeling.

La Sprint Race del sabato, che aveva dato a Verstappen il terzo titolo mondiale in carriera con sei gare di anticipo, aveva visto trionfare la McLaren di Oscar Piastri, che in gara non ha potuto nulla per contrastare l’olandese. L’alfiere del team di Woking, che partiva sesto, ha guadagnato subito la seconda posizione grazie al disastro che si è verificato tra le due Mercedes, con George Russell e Lewis Hamilton che si sono presi al via.

Tuttavia, Piastri non è riuscito a tenere il ritmo di Super Max soprattutto nella prima fase di gara, portando a casa un comunque ottimo secondo posto, resistendo al ritorno del compagno di squadra Lando Norris nel finale. Se vogliamo guardare al futuro della F1, la McLaren è sicuramente la più grande candidata a sfidare la Red Bull in chiave 2024.

La RB19 è comunque ancora di un altro livello nelle mani del campione del mondo, che sembra davvero fare ciò che vuole ogni volta che va in pista. Pensate che è stato l’unico a non essere mai stato segnalato per Track Limits, un qualcosa di clamoroso viste le tantissime penalità che ci sono state.

Verstappen, ecco le sue parole dopo il dominio di Losail

La superiorità di Max Verstappen mostrata nel Gran Premio del Qatar è stata devastante, ed ormai neanche le telecamere lo cercano più quando è al comando. L’accoppiata formata da lui e dalla Red Bull sta demolendo la concorrenza, ma dalle sue parole post-gara, si evince anche una critica verso la F1.

Il campione del mondo ha ammesso che le McLaren erano davvero molto veloci e che ha dovuto spingere parecchio per riuscire ad imporsi: “Il primo stint è stato decisivo per la mia corsa, in seguito ho potuto gestire al meglio il passo. Ho fatto in modo che le gomme restassero nella giusta finestra, ma devo dire che le McLaren erano veloci ed ho dovuto spingere per vincere. Se è stata la gara più dura? Di sicuro, è tra le prime cinque in assoluto“.

Verstappen ha poi affermato che l’obiettivo è quello di continuare a vincere, facendo capire di non essere ancora sazio nonostante il dominio messo in mostra in questa stagione ed il titolo già vinto: “Come festeggeremo il titolo? Dopo la gara sicuramente faremo festa, ma ci sono ancora tante gare che vogliamo vincere“.

La gara di Losail è stata condizionata dalle tre soste obbligatorie, frutto dei problemi alle gomme legate ai passaggi sui cordoli. Super Max è stato molto critico: “Mi piacerebbe spingere il più possibile, ma senza dover fare tutti questi pit-stop. Disegniamo auto che siano veloci ed efficienti sulle gomme, oggi non lo abbiamo sfruttato. Sappiamo che è il nostro punto di forza, ma ci è stato imposto un numero di soste, vedremo in che modo si potrà migliorare per il futuro“.