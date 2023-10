Come capire quando devi cambiare marcia? Ecco un trucco imbattibile

Può sembrare la cosa più facile del mondo per chi è abituato da anni a guidare auto con cambi manuali, ma vi sono delle regole che i neopatentati devono assimilare per i cambi di marcia.

Un’auto con cambio manuale, per la direzione generazionale di patentati attuali, rappresenta quasi una tortura. Un male non necessario a cui farebbero, tranquillamente, a meno. L’evoluzione tecnologica delle vetture ha portato gli automobilisti ad essere più pigri e, anche meno invogliati, all’acquista di vetture sportive.

Di conseguenza nelle giungle urbane nostrane risulta molto più comodo un cambio automatico. Non c’è la necessità di dover lavorare con il piede sulla frizione e si incorrono in meno problematiche. L’ansia, ad esempio, di farsi spegnere l’auto nel bel mezzo di un incrocio va in pensione. Per tutti questi motivi i giovani di oggi apprezzano, maggiormente, le vetture automatiche. Per di più con la diffusione di SUV e mezzi sempre meno agili, è quasi diventata una necessità.

Prima che diventiamo come la società comoda americana, però, sarebbe importante conoscere le abilità di guida che vi potranno sempre tornare utili. Sia per spostare l’auto dei vostri nonni o, quando, comunemente vi troverete in trasferta a dover fittare un’auto e l’automatica potrebbe già essere andata a ruba. Come usare la frizione durante la retromarcia? Ecco come evitare errori.

I cambi di marcia, poche semplici regole

Per cambiare marcia dovrete abbassare sempre il pedale della frizione. Per guidare, correttamente, un’auto con il cambio manuale bisogna non esagerare, in accelerazione, sul gas. I benefici sono svariati, ovvero risparmiare sul consumo di carburante, ottimizzare performance, nonché la guida, rendendola più fluida, senza danneggiare il motore dell’auto.

Quando il contagiri della tua auto raggiunge i 2000 giri, dovrai cambiare marcia e inserire quella superiore. Per non sbagliare, occorre imparare ad ascoltare il motore. Ti consigliamo di ascoltare il rumore che fa il motore della tua auto per capire quando dovrai cambiare la marcia. In particolare se senti che la tua auto fa un rumore acuto, quando è su di giri, dovrai cambiare marcia e inserirne una superiore.

Al contrario, quando avverti che la tua vettura sta rallentando e non riesci ad aumentarne la velocità, vuol dire che devi cambiare marcia e passare ad una inferiore. Queste sono dei trucchetti semplici. Quando si parcheggia, ci si trova in spazi molto ristretti o in salite ripide cercate di dosare bene il gas.