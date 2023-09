Come usare la frizione durante la retromarcia? L’errore da evitare

Guidare un’auto con cambio manuale può sembrare facile dopo anni, tuttavia per i neofiti non è semplice. Vi sono errori da non commettere mai in retromarcia.

Ogni anno i tecnici provano a rendere le automobili più intelligenti e facili da guidare con soluzioni all’avanguardia che dovrebbero rendere più facile la vita. Gli Adas hanno stravolto i canoni della guida autonoma ma spesso ci si può dimenticare anche gli elementi base della guida, come saper effettuare una manovra corretto in retro.

Oggi il mercato offre una quantità impressionante di veicoli con assistenza parcheggi. Andiamo a vedere tutti gli errori che si possono effettuare nelle manovre di retromarcia. Il CdS prevede delle cautele imprescindibili al fine di evitare clamorosi incidenti in retromarcia. Sono vietate, infatti, sulle autostrade e sulle strade con scorrimento veloce, proprio per evitare che possa essere utilizzata in caso di mancata uscita nel giusto svincolo.

Anche in città qualsiasi manovra che comporti un pericolo ed un intralcio è punita dall’articolo 154 del Codice della Strada, la manovra deve essere effettuata sempre senza creare rischi per gli altri utenti ovvero altri automobilisti, motociclisti e tutti coloro che si trova ad affrontare quel tratto di strada. Cosa succede se cambi marcia senza premere la frizione? Ecco cosa può accadere.

Retromarcia, ecco come non sbagliare

Nelle manovre occorre sempre avere la giusta regolazione degli specchietti retrovisori. Vanno regolati prima di mettere in moto l’auto. Evitate che il retrovisore sia nella direzione troppo in basso. Non bisogna mai dimenticare gli indicatori di emergenza per segnalare la manovra. Occorre girarsi indietro per misurare gli spazi utili in modo corretto.

Per migliorare e diventare fluido occorre conoscere bene le dimensioni del proprio mezzo e fare tanta pratica anche in salita e nel traffico. Col tempo determinate azioni diventano naturali, ma per i neofiti non sono così alla portata, specialmente nel pieno del caos di una strada molto affollata. Spesso troverete difficoltà ad avere lo spazio giusto di manovra e confondersi con i pedali non è un peccato.

Come tutte le altre marce, anche la retro va azionata, premendo a fondo il pedale della frizione e mettendo la leva del cambio sulla lettera R. Una volta staccata la frizione, non dimenticatevi di girare il volante in modo corretto, lasciando il piede del freno ed evitando di dare eccessivo gas. Si tratta di banali accorgimenti che entreranno nella vostra routine alla guida. In caso di problemi nelle manovre niente panico e sempre occhio a non rovinare le auto altrui.