Dove abita Hakkinen? Ecco dove si è trasferito l’ex rivale di Schumacher

Il pilota finlandese, Mika Hakkinen, ha ottenuto due mondiali in F1, per poi lanciarsi in altre sfide nel Motorsport. Ecco dove ha scelto di vivere dopo il ritiro.

Mika Hakkinen è stato uno dei principali competitor di Michael Schumacher. Il teatro delle sfide finale è stata la magica F1 della fine degli anni ’90. Il finlandese e il tedesco si erano dati battaglia anche nelle categorie propedeutiche prima di consacrarsi nella classe regina. Mika divenne un simbolo della McLaren motorizzata Mercedes, conquistando un combattutissimo titolo nel 1998.

Complici le avarie tecniche della Rossa, il nativo di Vantaa riuscì a coronarsi campione del mondo. Nell’anno successivo il rivale divenne il teammate del Kaiser, Eddie Irvine. L’alfiere tedesco della Scuderia, infatti, si infortunò a Silverstone alla tibia e al persone. Tornò nel finale di stagione, cercando di aiutare Irvine a vincere il suo primo titolo e battere il finlandese. Alla fine, con un colpo di coda, Hakkinen si riconfermò campione.

Nel nuovo millennio Michael non ebbe più problemi di alcuna natura e con l’auto giusta demolì tutti i record della categoria, diventando il primo a conquistare 7 mondiali. Hakkinen alla fine rimase a 2 sigilli. Mika fu un grande erede di Senna. I suoi sorpassi e battaglie in pista sono rimaste nella memoria degli appassionati. Quando approdò al team di Woking, dopo un ottimo debutto in Lotus, la squadra non era più quella delle sfide tra Prost e Senna.

Nel 2000 arrivò alle spalle del Kaiser in classifica mondiale. Nella stagione successiva, ad eccezione di due vittorie in Inghilterra e Stati Uniti, diede dimostrazione di essere umano. Emersero le sue debolezze, in particolar modo a Monza dove scoppiò in lacrime dopo un ritiro, e decise di appendere il casco al chiodo a 33 anni.

La dimora di Mika Hakkinen

Dopo il ritiro dalla F1 il finlandese prese parte, occasionalmente, ad alcune gare di rally a partire dal 2003. Tornò a fare sul serio nel DTM, sempre con la Mercedes, dal 2005 al 2007, celebrando 3 vittorie. A sostituire il finlandese per la Mercedes, nella stagione 2008 del campionato DTM, fu l’ex-pilota della Jordan, della Williams e della Toyota Ralf Schumacher.

Corsi e ricorsi storici. L’ultima partecipazione di Hakkinen in una gara professionistica risale al 2013, quando conquistò una gara a Zhuhai. Dal 1998 al 2008 Mika è stato sposato con Erja Honkanen, dalla quale ha avuto due figli: Hugo Ronan, nato l’11 dicembre 2000, e Aina Julia, nata il 12 maggio 2005. Mika ha la residenza da Monaco, ma ha svariate ville. Oltre ad una splendida dimora nella sua Finlandia, l’ex pilota della McLaren ha convissuto con la compagna Markéta Kromotová, un’ex spogliarellista ceca, in Francia. Nel video in basso del canale Celebrity X potete vedere tutti i suoi lussi, comprese le dimore.

Questa magnifica casa avrebbe potuto costare carissimo al bicampione del mondo. Il 16 maggio 2008 si è sviluppato un incendio che ha determinato il ritiro di Hakkinen dalla Mille Miglia Storica. Nella dimora si trovavano la fidanzata e un’altra donna, rimaste illese. Un filo in corto, comunque, portò alla distruzione anche della collezione di trofei e i premi che Hakkinen aveva vinto in carriera. Solo il piano terra della villa di 800 metri quadri rimase intatto.