Quanto guadagna Tony Cairoli? Il campione italiano non se la passa male

Il campione di MXGP, Tony Cairoli, ha guadagnato cifre molto importanti in carriera. E’ stato tra i più vincenti di sempre nel motocross. Ecco a quanto ammonta il suo patrimonio.

Tony Cairoli è tra i piloti motociclistici italiani più apprezzati della storia. Il suo curriculum lo precede. Iniziò ad andare in moto a soli 4 anni. Debuttò all’età di 7 anni nel minicross, dove si aggiudicò ripetutamente titoli regionali e, nel 1999, il titolo juniores. A quel punto ottenne risultati anche nelle categorie élite, cadetti ed Europeo85.

Il nativo di Patti, classe 1985, vinse a 16 anni il titolo regionale e nazionale cadetti in 125. A quel punto il richiamo del mondiale di motocross si fece irrefrenabile. I suoi primi risultati di spessore giunsero nel 2004, quando si aggiudicò una corsa a Loket, in Repubblica Ceca, ottenendo la 3º in classifica finale. L’anno successivo chiuse 2º nel campionato italiano 125, ma si laureò campione mondiale nella classe MX2, sebbene avesse subito un infortunio nel Gran Premio d’Olanda sul circuito di Lierop.

Nel 2006 celebrò il titolo di campione europeo SuperCross e primo assoluto negli Internazionali d’Italia nella classe MX2. Sempre nello stesso anno si fece conoscere, durante il Gran Premio delle Nazioni in Inghilterra con la maglia azzurra della rappresentativa italiana, per il trionfo davanti agli esperti colleghi americani. Il 2007 fu una delle sue migliori stagioni, lasciando solo le briciole agli avversari nella categoria propedeutica alla MX1.

A quel punto, dopo il trionfo indiscusso, la Yamaha si fece avanti. Sostituì Joshua Coppins per infortunio e vinse il GP del Regno Unito. Dalla stagione 2008 con i colori blu Yamaha, sotto lo sponsor Red Bull, ma si infortunò, gravemente al ginocchio. A quel punto, a seguito della riabilitazione, fece il grande salto nella massima categoria del motocross e si aggiudicò il Mondiale con una gara di anticipo sul diretto rivale Maximilian Nagl, pilota ufficiale della KTM.

Il patrimonio di Tony Cairoli

La casa austriaca colse al volo l’occasione, dopo la scoppola del 2009, e lo prelevò per affrontare la stagione 2010 in sella SXF 350. Sulla KTM trovò un feeling spettacolare e vinse il titolo mondiale nella categoria MX1 anche nell’anno 2010 e nell’anno 2011. Il 9 settembre 2012 Cairoli si aggiudicò il suo quarto mondiale di motocross di fila. La sua carriera fu costellata da successi anche nei due anni successivi.

Con 94 Gran Premi vinti è diventato il terzo pilota con più trionfi di sempre. Il secondo posto nella classifica dei piloti di motocross più titolati della storia e, proprio come Valentino Rossi, si è fermato a 9 riconoscimenti iridati. E’ diventato uno dei personaggi più amati dal pubblico, anche per un carattere schietto e fuori dalle righe.

Il siciliano in sella alla Honda, poi con la Yamaha e la KTM ha avuto una carriera da sogno. Dopo il ritiro ricopre un ruolo manageriale in KTM. Il patrimonio netto di Tony Cairoli, secondo quanto riportato da EmergeSocial.net, sarebbe di circa 10 milioni di euro. Una cifra in linea con i top rider migliori della categoria.