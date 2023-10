Ferrari, confessione scioccante di Leclerc dopo la gara: fan sbigottiti

Charles Leclerc, scattato dalla quinta posizione, è stato l’unico portabandiera in pista della Ferrari. Ecco cosa ha dichiarato al termine del GP del Qatar.

Il monegasco, dopo l’esperienza negativa nella Sprint Race, ha deciso di partire con le medie. L’unico dei pilota di testa a scattare su gomme rosse è stato Lewis Hamilton. Sainz per la perdita al sistema del carburante della sua SF-23 non ha preso parte alla corsa. Una sfortuna enorme per lo spagnolo. Leclerc, al via, è balzato in quarta posizione, grazie al crash tra le due Mercedes. E, in tal caso, il Cavallino è stato fortunato.

Russell è finito in un sandwich tra Verstappen ed Hamilton e ha subito il colpo del teammate. Leclerc si è tenuto fuori dai guai. Per la casa modenese è stata una gran fortuna l’uscita di scena del #44. Russell, inoltre, ha dovuto ricostruire la sua corsa dalle retrovie, effettuando un cambio gomme medie e un check alla monoposto.

Leclerc si è ritrovato alle spalle di un inarrivabile Max Verstappen, di Oscar Piastri, vincitore della gara sprint e Fernando Alonso. Leclerc al dodicesimo giro ha sopravanzato Alonso con la sosta anticipato dell’asturiano. Il monegasco ha fatto registrare il suo miglior giro prima della sosta. Il monegasco è uscito davanti all’asturiano, ma l’Aston Martin ne aveva di più e ha ripassato il ferrarista.

Dopo la sosta anche Lando Norris ha messo in seria difficoltà il monegasco. Ha perso il grip la SF-23, mentre i competitor hanno trovato maggiore competitività dopo la prima sosta. Il leader Verstappen si è fermato al diciassettesimo giro. Norris ha superato Leclerc, sverniciandolo al diciannovesimo giro. In gravissime difficoltà la Rossa in questo weekend, sia nella SR che nel GP.

L’amarezza di Charles Leclerc

Per Leclerc è una stagione molto sofferta. Negli altri weekend con la SR il monegasco ha sempre ottenuto dei podi, ma qui in Qatar ha fatto una tremenda fatica a trovare ritmo. Ha chiuso la gara breve fuori dalla zona punti per una penalità per via dei track limits, ma in gara non ha avuto chance. Su tutti i treni di gomme la SF-23 non ha performato come nelle attese.

Leclerc ha lamentato forte graining nella fase centrale del GP. Si è fermato al giro 26 per montare le dure. Non è bastato nemmeno un ultimo treno di mescole medie per evitare la quinta piazza. Al termine della corsa il prodotto della FDA ha annunciato: “Dal punto di vista fisico è stata la gara più dura della mia carriera. E questo per più di un fattore: la temperatura molto elevata, i tre pit-stop che l’hanno resa una serie continua di giri a ritmo di qualifica, e molta fatica nelle curve più veloci“.

“Ora ci aspetta la tripla trasferta al di là dell’Atlantico: faremo il massimo per concludere il campionato in crescendo, soprattutto per vincere la nostra battaglia contro chi ci precede di una posizione nel Mondiale Costruttori“, ha concluso Leclerc.