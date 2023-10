F1, incidente disastroso al via: la Ferrari festeggia (FOTO)

Il GP del Qatar di F1 parte con il botto tra le due Mercedes, con Lewis Hamilton e George Russell che si prendono. Che disastro.

Il week-end di Losail è sicuramente il più pazzo di questo mondiale di F1 targato 2023. Carlos Sainz non ha preso il via per un problema alla sua Ferrari, mentre per la gara è stato imposto un minimo di tre soste per problemi sulle gomme che non reggono l’urto con i cordoli.

Alla partenza, i big hanno scelto la gomma Media, mentre Lewis Hamilton ha optato per la Soft con cui cercare di essere più aggressivo. Tuttavia, la gara del sette volte campione del mondo di F1 è durata davvero poco, a seguito di un clamoroso contatto che c’è stato con George Russell al via.

F1, caos in casa Mercedes alla prima curva

La partenza è uno dei momenti più importanti in F1, ed è stata fatale alle ambizioni della Mercedes. Lewis Hamilton e George Russell si sono tocca al via, con il sette volte campione del mondo che è andato aggressivo sfruttando la gomma Soft, ma ha chiuso troppo la porta venendo centrato dal compagno di squadra.

Sir Lewis voleva sfruttare al meglio la gomma Soft ed è riuscito ad andare all’esterno con molto più grip sulla sua mescola, ma Russell non poteva di certo sparire e non ha alcuna colpa nel contatto. Il sette volte campione della F1 è stato forse troppo aggressivo, dal momento che alla sua destra c’era il compagno di squadra.

“foi culpa do Hamilton” assistem a porra do replay então. pic.twitter.com/oVJTfTMoCl — ؘ (@44forlife) October 8, 2023

Sulla freccia nera #44 è volata via la gomma posteriore destra, impedendogli di riprendere la via della pista. Russell è invece riuscito a tornare in corsa ed ha effettuato il pit-stop, ripartendo con gomma Media. Per il giovane talento inglese non ci sono problemi, dal momento che ha subito trovato un gran passo.

Le immagini ci hanno sicuramente ricordato quanto accadde tra lo stesso Hamilton e Nico Rosberg a Barcellona nel 2016, ma all’epoca il team di Brackley dominava la scena ed aveva poco da giocarsi. In corso, adesso, c’è la sfida con la Ferrari per il mondiale costruttori, con il Cavallino che ringrazia.

Infatti, la Mercedes poteva guadagnare molti più punti considerando il ritiro di Carlos Sainz, ma la giornata si è complicata e non poco. Russell ha comunque un gran ritmo e sta cercando di rimontare, in quella che è comunque una gara molto aperta per via del caos sulle coperture.