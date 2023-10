MotoGP, il campione stupisce tutti: sentite cosa dice sulla lite tra Valentino Rossi e Marquez

La MotoGP attuale non ha più il medesimo appeal delle sfide del passato. Valentino Rossi e Marc Marquez hanno fatto la storia, grazie a duelli strepitosi.

Per chi è cresciuto con le sfide mondiali di Valentino Rossi contro fenomeni come Stoner, Lorenzo e Marquez, quasi poco tange la sfida interna tra i ducatisti del 2023. Bezzecchi, Martin e Bagnaia sembrano avere un ottimo legame anche al di fuori della pista, mentre all’epoca le rivalità toccavano dei picchi di odio sportivo inimmaginabili.

Valentino Rossi e Marc Marquez si sono disprezzati come due pugili su un ring. Se ne sono date di santa ragione in pista e accusati davanti ai microfoni dei giornalisti. Valentino Rossi non perdonerà mai a Marc Marquez l’atteggiamento intrusivo e provocatorio nella sfida con Jorge Lorenzo. Il maiorchino fece una rimonta sensazionale nella seconda parte del campionato 2015, riuscendo a creare dei dubbi nella testa del Dottore.

A Sepang, penultimo atto della stagione VR46 e MM93 lottarono per la terza posizione. I due si superarono diverse volte, finché il numero 46 ebbe la sensazione di subire un attacco indisponente dal pilota della Honda e rispose con un fallo di reazione. Rossi fu punito per un calcio al rivale che determinò una caduta che, di fatto, costò il mondiale al centauro.

A Valencia, infatti, fu costretto a partire dall’ultima posizione e nonostante una super rimonta sino alla quarta piazza non riuscì ad avvicinare il terzetto di testa e ad impensierire Jorge Lorenzo.

Dani Pedrosa non entrò nelle dinamiche e nelle polemiche, mentre Marc Marquez decise di passare al contrattacco per proteggere Jorge Lorenzo da eventuali rischi. Per un pilota che aveva rischiato l’impossibile per mettere le ruote davanti a Valentino Rossi, la scelta di non sopravanzare il connazionale della Yamaha scatenò infinite polemiche. Ecco il nuovo obiettivo del #46.

La sentenza di Espargaró su Valentino Rossi e Marquez

Valentino Rossi creò uno scandalo mediatico nei confronti del rivale della Honda, attribuendogli scorrettezze che erano già iniziate prima della fase concitata del mondiale 2015. Un tempo il Dottore era anche un punto di riferimento per Marc, ma dopo quegli episodi tra i due scese il gelo. Per Valentino Rossi il 2015 rappresentò l’ultima grande occasione per vincere un mondiale, mentre Marquez ne conquistò altri quattro nelle stagioni successive.

Aleix Espargaró osservò da una posizione privilegiata la sfida tra i due fenomeni della classe regina. In un Vlog sul proprio canale YouTube ha affrontato la questione in una sessione di domande e risposta con i suoi seguaci.

L’attuale alfiere dell’Aprilia ha spiegato che entrambi avevano le proprie colpe, ma ha anche puntato il dito sulle azioni del trentenne della Honda. “Ritengo che Marc avrebbe dovuto avere un po’ più di classe con Valentino che si stava giocando un Mondiale e non ostacolarlo così tanto in quella gara in Malesia“, ha aggiunto il classe 1989.

“L’azione di Valentino è palese: Valentino lo ha portato fuori pista e avrebbe dovuto essere sanzionato in quello stesso Gran Premio. Credo che tutto quello che è successo sia stato negativo per il nostro sport. Sono, senza dubbio, i due migliori piloti nella storia del nostro sport e il fatto che la loro relazione sia finita così e con tutta la rilevanza che la situazione ha assunto è stata pessima per la MotoGP“, ha concluso Aleix.