F1, GP Qatar: Max Verstappen demolisce tutti, Ferrari da incubo

Il GP del Qatar, diciassettesima prova del campionato del mondo di F1 2023, ha visto la vittoria di Max Verstappen, davanti a Piastri e Norris.

Dopo il terzo titolo mondiale conquistato nella giornata di ieri, proprio come suo suocero Piquet, Verstappen ha legittimato il trionfo, scattando dalla pole position. Le difficili condizioni dell’asfalto della pista di Losail, nota ai più per le battaglie di MotoGP, ha costretto la direzione gara a stabilire 3 soste obbligatorie.

L’olandese, partito dalla parte pulita, ha conservato la prima piazza in Curva-1. I due Mercedes si sono toccati e sono finiti fuori pista. L’ha combinata grossa Hamilton che ha chiuso con veemenza il suo teammate. Lewis ha provato all’esterno a scavalcare Russell e Verstappen, in un colpo solo, ma Lewis ha chiuso come se non ci fosse nessuno. Ha ammesso il suo errore.

A sua volta Russell si è scusato con la squadra perché era concentrato sul leader della Red Bull Racing. E’ finito in un sandwich ma non poteva fare granché. Russell ha sostituito le mescole al box. Alla ripartenza Max ha tenuto a debita distanza Piastri, autore di uno start straordinario, davanti ad Alonso, Leclerc e Ocon. Ha rimontato molte posizioni Lando Norris, alle spalle dei Top-5.

Per la Ferrari è stata una gran fortuna l’uscita di scena del #44. Per la lotta al secondo posto, su un tracciato favorevole a Mercedes, Leclerc ha avuto una buona chance per rosicchiare un po’ di punto alla Stella a tre punte. Il monegasco ha faticato, però, tantissimo sulle mescole medie. Il warm up delle gomme, tra l’altro, non è risultato rapido, dato che è stato scavalcato da Alonso, dopo essergli uscito davanti dopo il pit stop.

F1 Qatar, Verstappen legittima il titolo

Lando Norris si è attaccato alla coppia, dopo la sosta, in una lotta per la terza posizione virtuale. Davanti a tutti Max Verstappen è scappato via, dando una seria lezione a tutti i competitor. Dopo aver vinto il mondiale con la seconda piazza nella SR, il figlio d’arte di Jos ha avuto un ritmo indiavolato per l’intera durata del GP. Piastri, inoltre, in un traffico di veicoli del midfield, si è preso un grosso distacco.

Il primo pit stop Max lo ha fatto al giro 17. Norris ha scavalcato Leclerc due tornate dopo, puntando alla terza posizione di Alonso. In difficoltà atroci la Ferrari nel confronto con la McLaren. Leclerc è crollato di prestazione e con tutte le mescole non ha performato, né sulle medie né sulle dure.

La McLaren hanno tenuto un ritmo sostenuto con Piastri, secondo, e Norris, terzo. A Max è stato chiesto di andare ancora più forte nel finale di gara. Verstappen ha doppiato il suo compagno di squadra. Piastri e Norris si sono dati battaglia, davanti ad un caparbio Russell che ha fatto una grande rimonta. Temperature bestiali che hanno messo alla corda tutti i piloti, ma alla fine le prime posizioni sono rimaste invariate.