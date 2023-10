Aereo, perché durante decollo e atterraggio bisogna alzare le tendine? Il motivo vi stupirà

Se siete saliti almeno una volta sull’aereo, vi sarete senza dubbio accorti che occorre alzare le tendine in due fasi. Ecco perché.

L’aereo è il mezzo di trasporto più sicuro del mondo, ed è capitato sicuramente a tutti di prenderlo almeno una volta nella vita. Con gli aerei si possono raggiungere tutte le parti del mondo che desideriamo, anche se ultimamente è diventato più difficile acquistare i biglietti, dal momento che i prezzi sono aumentati e non poco.

Nella giornata di oggi, vi parleremo di una curiosità legata al viaggio in aereo, soprattutto alle fasi di decollo ed atterraggio. Si tratta dei momenti topici, quelli in cui c’è il maggior rischio di incidenti o di problemi, e c’è una cosa che tutti i passeggeri sono obbligati a fare nel momento in cui “si sale”. Ecco i dettagli.

Aereo, ecco perché vanno alzate le tendine in due fasi

Vi siete mai chiesti il motivo per il quale, quando siete in aereo, occorre tenere aperto il finestrino nella fase di decollo ed in quella dell’atterraggio? Tutte le volte in cui stanno per avvenire queste due fasi, il comandante apre l’altoparlante e ricorda a tutti i passeggeri di aprire le tendine, ed in molti non sanno il motivo per cui ciò accade.

La spiegazione è stata pubblicata sul sito web “virgilio.it“, e secondo gli esperti, ciò avviene perché i passeggeri devono prestare attenzione a ciò che accade fuori. In sostanza, non c’è un vero e proprio motivo tecnico e l’aereo non è direttamente coinvolto in questa azione, ma occorre tenere aperte le tendine per essere pronti a qualsiasi tipo di incombenza e valutare subito al meglio cosa occorre fare per limitare i rischi.

Ad esempio, ciò può essere molto utile nel caso in cui occorra un’evacuazione. In genere, il tempo massimo per evacuare un velivolo è di 90 secondi, altrimenti c’è il rischio che esploda o che succeda qualcosa di grave. Tenere aperte le tendine ci permette di capire dove ci troviamo e scegliere il percorso più giusto da seguire.

Inoltre, ciò permette di vedere se sulle ali c’è qualche anomalia, ad esempio fiamme ad un motore o eventuali guasti al sistema dei flap. In quel caso, occorre subito segnalare la cosa agli assistenti di volo, in modo da limitare i rischi e da prevenire altri problemi. Dunque, ricordatevi sempre che tenerli aperti è molto conveniente per tutti.