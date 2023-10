La Ferrari ora fa paura: l’obiettivo fissato da Vasseur spaventa i rivali

Per una volta la Scuderia Ferrari sta finendo la stagione in crescita, dopo i bassi delle precedenti annate. Le parole di Vasseur hanno caricato i tifosi.

Frederic Vasseur è arrivato al timone della squadra emiliana ad inizio 2023, dopo un lungo tira e molla sul successore di Binotto. Non è dato sapere se il tecnico francese, ex Alfa Sauber, fosse la prima scelta di Elkann e Vigna, ma sta di fatto che ha iniziato una ricostruzione tanto attesa. Nei 4 anni targati Binotto la Rossa era crollata ad un livello pietoso, per poi salvarsi solo con una ingannevole prima parte di 2022.

Mattia Binotto ha lasciato una Ferrari tra le macerie. Dopo un 2019 macchiato dallo scandalo delle Power Unit della SF90, per due campionati i ferraristi non hanno visto mezza vittoria. Un digiuno lunghissimo che ha coinvolto un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, un giovane talentuoso come Charles Leclerc e un passista super regolare come Carlos Sainz.

Il monegasco, nel 2019, aveva dimostrato di potersela giocare alla pari con Lewis Hamilton e Max Verstappen. Sul piano della velocità il prodotto della FDA ha fatto registrare, sin da subito, risultati soddisfacenti. Sainz ha iniziato con una continuità clamorosa, chiudendo sotto la bandiera a scacchi tutti i GP del 2021. Di fatto è sempre mancata un’auto all’altezza ed un team di livello. Al di là dei problemi tecnici, a Maranello, è mancato un condottiero al muretto.

Binotto ha creato tensioni clamorose, vedasi Silverstone 2022, senza mai mettere entrambi i Carli nella migliori condizioni di esprimersi. Charles Leclerc sarebbe dovuto essere supportato a dovere dopo l’exploit iniziale, ma è stato divorato da Max Verstappen anche per una gestione gerarchica nulla. Vasseur ha messo entrambi ferraristi in una posizione di primissimo piano senza creare malcontenti.

Vasseur svela l’obiettivo della Ferrari

Dopo essere diventata quarta forza ad inizio campionato, alle spalle di Red Bull Racing, Mercedes ed Aston Martin, la SF23 è tornata a far paura, nella seconda parte della stagione, grazie ad un pacchetto di sviluppi mirato. Vi sono stati evidenti progressi. Sainz è stato bravo a cogliere due pole di fila a Monza e Singapore, riuscendo a strappare anche la prima ed unica vittoria stagionale ed interrompendo lo strapotere della RB19.

Dopo aver scavalcato l’Aston Martin, la Rossa ha messo nel mirino la Mercedes. Le due squadre sono separate da 20 punti in graduatoria. Hamilton e Russell si dovranno superare per conservare la seconda piazza. La crescita della wing car di Maranello è stata esponenziale. “L’obiettivo sarà anche in questa occasione portare a casa un buon bottino di punti che ci permetta di continuare a lottare per il secondo posto nella classifica Costruttori“, ha spiegato Frederic Vasseur a Motorsport.com. Ecco gli orari della prossima tappa.

“Sulla carta la pista di Losail promette di essere un’altra verifica dura per la SF-23, da Zandvoort in poi abbiamo imparato molto su come gestire il pacchetto a nostra disposizione e anche in Qatar faremo il massimo per mettere Charles e Carlos in condizione di lottare nel serratissimo gruppo che ad ogni corsa combatte sul filo dei millesimi alle spalle di chi comanda il campionato“, ha concluso il t.p. francese.