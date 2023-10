Il vano segreto sulle auto FIAT: in pochi sanno di avere questo portaoggetti

A volte si era soliti sfogliare il libretto di istruzione delle auto per scoprire tutti i segreti. Con la digitalizzazione alcune sorprese vengono fuori quasi per caso. Date una occhiata al vano segreto della FIAT 500.

Molti appassionati della FIAT, probabilmente, conosceranno già il trucco che si nasconde nell’abitacolo di alcuni modelli, tra cui la Punto, ma non tutti sono al corrente di una caratteristica molto comoda della plancia. La FIAT 500 è tornata, in grande spolvero, nel 2007 con il rilancio in salsa moderna dell’iconica utilitaria di segmento A.

Il prototipo Trepiùno, svelato al Salone di Ginevra del 2004, traeva ispirazione dalla precedente 500 lanciata nel 1957. Quella vettura rappresentò un vero e proprio punto di svolta per la casa torinese e per gli italiani. Si trattava, infatti, di una city car che permise al popolo di motorizzarsi. Il 4 luglio 2007, esattamente 50 anni dopo il lancio del modello originale nella zona dei Murazzi del Po, a Torino, il brand degli Agnelli è tornato a fare la voce grossa sul mercato.

La nuova gen della 500 è piaciuta sin da subito. Con un evento spettacolare, coordinato da Marco Balich, responsabile dell’organizzazione degli eventi delle Olimpiadi invernali del 2006, caddero i veli su quella che è diventata la nuova regina delle strade italiane.

Dai nonni ai nipoti, balzando dai mitici anni ’60 a quelli odierni, sempre con il consueto stile Made in Italy. Il successo di vendita fu, sin da subito, clamoroso. Subito dopo il lancio, la produzione prevista per un intero anno di 58.000 unità era stata venduta.

Tutti, improvvisamente, volevano una 500. L’auto non solo faceva impazzire i ragazzi, gentil sesso compreso, ma anche gli anziani. Era un modo per risentirsi giovani al volante di un’auto che ha raccolto consensi anche al di fuori dei confini nazionali. Le forme sinuose hanno fatto impazzire persino molti americani. In seguito arrivarono la 500 by Castagna, la 500 Aznom e 500 Diabolika. Le edizioni limitati, compresa quella Limited Edition.

Il vano segreto della FIAT

Le linee retrò erano riprese anche all’interno dell’abitacolo. Presentando rivestimenti alla moda ed essendo omologata per quattro persone, ha attirato l’interesse anche delle famiglie. Il divano posteriore non è comodissimo e lo spazio posteriore è perfetto per due bambini. Due adulti alti non possono godere di tantissimo spazio. Il baule ha una capacità di carica discreta. Ecco una offerta super imperdibile della 500.Â

Nel 2015 è stato lanciato un intuitivo impianto multimediale con display di 5″ o 7″ al centro della plancia, integrabile con radio digitale, navigatore ed app dedicate. La vettura è comoda in città e per qualche breve gita fuori porta. Tra i motori c’è un ibrido dai bassi consumi, ma un po’ fiacco ai bassi regimi. La versione elettrica della nuova 500 ha fatto parlare di sé nel 2022, registrando la prima posizione tra le EV più vendute in Italia.

La versione base rimane stabile nella top 5 italiana. Al primo posto la Panda comanda, ma la sorella sinuosa con i gruppi ottici rotondi si difende bene. Per chi non lo sapesse, come osserverete nel video di Recensionesmart c’è un vano porta oggetti nascosto sotto la scritta 500 dal lato del passeggero. Guardare per credere. Lo stesso vano è possibile trovarlo anche su altre auto FIAT come la Punto.