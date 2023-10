Quanti km posso fare con l’auto dopo l’accensione della spia rossa della riserva? La risposta vi stupirà

Ecco quanti km può percorre, in media, un’auto con l’indicatore che segnala la riserva di carburante. Rimarrete a bocca aperta.

Vi sarà capitato di andare in ansia con la spia luminosa attiva in auto, pensando ad un crollo repentino del carburante nel serbatoio. Quando vi trovate in riserva non dovrete, necessariamente, finire in panico.

E’ possibile, quasi sempre, arrivare alla prima pompa di benzina disponibile ma non esiste una semplice ed unica risposta al quesito iniziale. Andiamo per ordine ed incominciamo a dire che fare dei piccoli trabocchi di carburante non ha molto senso.

Salvo casi eccezionali, noi vi consigliamo sempre di trovare, anche tramite una comoda ed apposita app, il distributore che vi consente di strappare il miglior prezzo per un bel pieno. A quel punto non dovrete vivere di tensioni nell’abitacolo con la minaccia costante della riserva. Poi ogni auto ha caratteristiche diverse. Un super SUV avrà una capacità di carico diversa rispetto ad una minuscola city car.

Auto, cosa fare in riserva

Ciascun modello ha un serbatoio diverso. Inoltre, hanno un peso specifico determinante l’accensione dell’aria condizionata e lo stile di guida dell’automobilista. Se imboccherete una strada trafficata o ci sarà un percorso, particolarmente, accidentato è possibile avere un soglia inferiore di capacità perché girerete a marce basse. Tanto fa anche il peso. Vi siete chiesti che fine faranno le auto diesel nel 2035? Lo scenario pronosticato è tremendo.

Difatti, un’auto mastodontica consuma di più di agili vetture di segmento A o B, di conseguenza, cambia anche il serbatoio. Mediamente all’accensione della spia si possono percorrere circa 45 chilometri. Vi sono auto che possono arrivare anche a 120 km, ma in media, non si superano i 45 / 50 km in riserva. Vi sono automobilisti che con una guida attenta sono riusciti a percorrere una quantità di km superiori, ma dipende anche dallo stile e dalla tipologia di percorso.

Vi raccomandiamo di effettuare subito il rifornimento perché è sconsigliato guidare con l’auto in riserva. La pompa del carburante e gli iniettori possono subire dei danni in quanto polvere e sedimenti finiscono sul fondo del serbatoio e possono entrare poi in circolo. Per diminuire il consumo medio ricordatevi di limitare l’utilizzo dei dispositivi elettrici, dell’aria condizionata e guidate in modo molto gentile.