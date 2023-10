MotoGP, addio Honda: ecco quanti soldi perderà Marc Marquez

L’annuncio del divorzio con la casa giapponese che lo aveva reso grande ha determinato uno stravolgimento totale. Ecco a cosa andrà incontro Marc Marquez.

Finalmente è arrivata la notizia ufficiale dell’addio alla Honda, a fine 2023, di Marc Marquez. La news era nell’aria, dopo quanto riportato anche dall’ing. Dall’Igna. Il pilota spagnolo ha voluto, fortemente, ripetere il passaggio di suo fratello Alex e correrà nel team Gresini. Non vi sono altre strade, anche perché in KTM la porta è stata chiusa dall’arrivo di Pedro Acosta.

Il centauro di Cervera troverà nuove motivazioni a seguito di un passaggio epocale. Si tratta del trasferimento del secolo. Dopo 11 anni di collaborazione tra il #93 e HRC in cui hanno ottenuto 6 campionati del mondo MotoGP, 5 Triple Crown, 59 vittorie, 101 podi e 64 pole position, è stato annunciato il divorzio consensuale. Marc è diventato un fenomeno grazie alla conquistato dei titoli in Honda. Nessun altro centauro ha avuto mezza chance in Hrc, compreso il fenomenale Pedrosa.

Marc ha monopolizzato per anni la top class, vincendo al debutto nella classe regina nel 2013. Nessuno in era MotoGP c’era mai riuscito per poi confermarsi nell’annata successiva. Dopo la triste pagina del 2015, MM93 ha vinto per quattro anno di fila. Un successo dietro l’altro che ha visto la squadra giapponese, straordinariamente, soddisfatta. Dopo Rossi e Stoner l’HRC si è ritrovata con un altro fenomeno assoluto tra le sue fila.

Marc è arrivato anche al momento giusto. L’addio prematuro del centauro australiano gli ha spianato la strada. Tutto poi è diventato più semplice, anno dopo anno, sino all’infortunio di Jerez de la Frontera del 2020. Il centauro, lanciatissimo ad abbattere tutti i record della categoria, si è fermato sul più con 4 operazioni alla spalla destra e il riacutizzarsi della diplopia.

Perdite milionarie per Marc Marquez

Dopo essere tornato in piena forma fisica lo spagnolo non ha più ritrovato una moto all’altezza del suo talento. In condizioni estreme, come sul bagnato a Motegi, ha anche ottenuto uno splendido terzo posto, ma senza stravolgimenti atmosferici la Ducati è di un’altra categoria. Consapevole di questo fattore MM93 ha deciso di lasciare la casa dell’ala dorata per correre nel 2024 in Gresini. Per Di Giannantonio l’avventura è ai titoli di coda.

La voglia del centauro di Cervera è risultata così forte che non ha dato retto a coloro che gli consigliavano di rispettare il contratto in Honda, incassando una cifra da capogiro. Ha preferito, in sostanza, perdere soldi, ma rischiare di vincere, piuttosto che credere nel progetto Honda.

Con la casa di Tokyo il trentenne guadagna 12,5 milioni di euro all’anno. Inoltre vi sono le entrate pubblicitarie tra cui: Red Bull, Estrella Galicia, Alianz e Tissot, che gli garantiscono un guadagno totale di circa 40 milioni di euro fino al 2024.

La scelta consensuale di chiudere il rapporto con la Honda genererà la perdita di svariati milioni. L’accordo con tanto di cifre con Gresini non è ancora ufficiale, ma non si sobbarcheranno mai ad uno stipendio in linea con quello attuale che l’otto volte iridato prende con la casa giapponese.