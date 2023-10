F1, Sainz carico per il Qatar: c’è solo un’incognita da affrontare

Carlos Sainz, dopo il sesto posto in Giappone, ha le idee chiare su cosa ha intenzione di ottenere in Qatar. Ecco cosa ha dichiarato alla vigilia del diciassettesimo round.

Lo spagnolo ha fatto un recupero prestazionale sensazionale nella seconda parte di stagione. Dopo aver iniziato l’annata, zoppicando nel confronto con Charles Leclerc, il suo feeling è migliorato con un focus speciale sul nuovo pacchetto di sviluppi lanciato sulla SF23. La comprensione del mezzo è cresciuta. Lo spagnolo ha trascorso l’estate a Maranello con tanta voglia di svoltare.

Dopo il break estivo è arrivato un quinto posto in Olanda, un terzo posto in Italia e la super vittoria a Singapore. Il figlio d’arte del Matador è cresciuto sul piano della mentalità. Ha smesso di parlare di possibilità mondiali e ha cercato di migliorarsi sul pian tecnico. Vi sono stati ottimi segnali con la doppia pole position a Monza e a Singapore.

Nella tappa asiatica ha estratto il miglior risultato possibile, anche grazie all’aiuto di Charles Leclerc. A Marina Bay lo spagnolo non ha commesso errori, riuscendo a sfruttare il suo ex teammate Lando Norris per non farsi beffare dalle Mercedes in rimonta. Il figlio d’arte ora è quinto. Hamilton e Alonso sembrano irraggiungibili in graduatoria, ma proverà a difendere la sua quinta piazza dagli attacchi del suo compagno di squadra, Charles Leclerc, e il talentuoso George Russell della Mercedes.

Le parole di Carlos Sainz

Carlos vuole portare la Rossa al secondo posto della graduatoria costruttori. La sua vittoria a Singapore potrebbe essere risultata fondamentale nell’inseguimento alla Mercedes. Russell e Hamilton sono alla corda su una W14 con più problemi che qualità. Carlos e Charles avranno bisogno in qualche DNF degli avversari per colmare subito in Qatar il gap, tuttavia la SR potrebbe aiutare.

Finire secondo nel campionato costruttori è l’obiettivo principale della Scuderia, sebbene la SF23 non abbia messo in mostra un ritmo spaventoso su ogni tracciato. In tal senso la tappa di Losail rappresenterà una dura prova. Las Vegas poi rappresenterà una assoluta novità. Le incognite sulla Strip della città che non dorme mai non mancheranno.

Sainz e Leclerc hanno un progetto a lungo termine, volendo rimanere gli alfieri del Cavallino rampante anche oltre il 2024. Senza la Red Bull, la Ferrari starebbe vivendo un anno da sogno e sarebbe una delle contendenti di Mercedes, Aston Martin, McLaren. Ecco gli orari della tappa di Losail. Max Verstappen potrebbe festeggiare il suo terzo mondiale di fila.

“Adoro tornare a Losail, soprattutto perché è una pista in cui si sente molto la natura della Formula 1, con molte curve ad alta velocità che, con questa nuova generazione di monoposto, è esattamente ciò che mi piace di più. Adoro andare in Qatar o ad Abu Dhabi alla fine della stagione perché in Europa inizia a fare freddo e puoi davvero rilassarti, di solito sono anche fine settimana piuttosto rilassanti e puoi stare in spiaggia la mattina perché la gara è la sera ed è carino”, ha ammesso Sainz, come riportato da GPFans.