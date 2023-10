Marquez-Ducati, il matrimonio che può salvare la MotoGP: il motivo è palese

Arrivano nuove indiscrezioni su un accordo che è sempre più probabile. Ecco cosa è emerso su Ducati e Marc Marquez dall’ultima live sui motori di TVPlay con le parole del direttore di tuttomotoriweb.it, Antonio Russo.

Marc Marquez e Ducati sono sempre più vicini. Nonostante il primo podio stagionale, festeggiato a Motegi dal Cabroncito sotto gli occhi estasiati dei tecnici della Honda, sono emersi dei nuovi dettagli sul possibile trasferimento del secolo. In un mercato per il Motorsport fatto sempre più di conferme che di cambiamenti, tiene banco la questione in casa Honda.

Marc avrebbe manifestato il desiderio di fare una nuova esperienza professionale, come confessato anche dall’ing. Dall’Igna, ma non sta trovando una facile via d’uscita dalla casa giapponese che lo ha reso grande. La voglia di ottenere uno straordinario risultato sulla moto italiana lo ha rifocillato. Sulla Ducati già Valentino Rossi e Jorge Lorenzo hanno provato a vincere, senza riuscirci in diversi momenti. Nessuno dei due ha conquistato l’agognato titolo, ma il centauro di Tavullia non ha nemmeno vinto un GP.

Marc Marquez potrebbe raggiungere suo fratello Alex nel team Gresini Racing nel 2024. La squadra satellite della casa di Borgo Panigale non correrà con materiale aggiornato. I fratelli di Cervera nel caso avrebbero due Desmosedici GP23, mentre i centauri del team factory e quelli della squadra Pramac avrebbero il piacere di avere in dote delle GP24.

Nonostante questo svantaggio di partenza a Marc garba l’ida di poter fare la differenza, grazie alle sue capacità. Al momento, vedasi Bezzecchi del team Mooney VR46, la vecchia Ducati può fare a pezzi Honda, Yamaha, ma anche KTM e Aprilia. La Desmosedici ha una potenza spropositata sul dritto e, allo stesso tempo, una agilità impressionante sui tratti misti.

Ducati, le ultime indiscrezioni su Marc Marquez

L’argomento è diventato il fulcro delle trasmissioni live del gruppo di tuttomotoriweb.it. sul canale TVPlay delle piattaforme Twitch e YouTube. La lotta alla corona iridata tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin è eccitante, ma l’idea di vedere nel 2024 Marc Marquez in sella alla moto emiliana sta, letteralmente, infiammando il Paddock.

Il direttore di tuttomotoriweb.it, Antonio Russo, ha annunciato in diretta che vi sarebbe stato un incontro ufficiale tra i vertici della casa di Borgo Panigale e l’otto volte iridato, addirittura alla presenza di Ezpeleta. Il capo della Dorna che muove i fili della MotoGP, naturalmente, sarebbe favorevole ad un trasferimento che animerebbe la classe regina, molto più di qualsiasi nuovo format.

Antonio Russo ha sottolineato tutta l’importanza di Carmelo Ezpeleta nella conclusione della trattativa. “Quando Valentino passò dalla Honda alla Yamaha Ezpeleta fu uno dei promotori del passaggio – ha sancito nella live in alto il direttore di tuttomotoriweb.it – Non mi sorprenderebbe se si fosse messo in prima persona in mezzo per cercare di salvare tutta la situazione“. Per la classe regina, infatti, sarebbe una manna dal cielo in un periodo di crisi, proprio a causa del ritiro di Valentino Rossi e di altre leggende della MotoGP.