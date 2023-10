MotoGP, è fatta per Marquez in Ducati? Il grande boss cancella i dubbi

Marc Marquez sogna di tornare un protagonista in MotoGP e con la Ducati potrebbe farlo. Ora il suo addio alla Honda è più vicino.

Il Gran Premio del Giappone della MotoGP ha visto Marc Marquez tornare a podio in gara, con un fantastico terzo posto ottenuto proprio a casa della Honda. Il nativo di Cervera ha fatto l’ennesima gara eccezionale su un mezzo tecnico inferiore come la RC213V, che comunque sotto la pioggia è sicuramente più performante.

Tuttavia, Marc è stato perfetto a gestire le condizioni complicate, ed è probabile che se la gara fosse andata avanti avrebbe fatto anche di meglio. Infatti, nel momento della bandiera rossa si era fatto sotto alla Ducati di Pecco Bagnaia, ma va detto che anche lui è sembrato favorevole alla sospensione.

Nel momento in cui è stata data bandiera rossa, la leggenda della MotoGP ha giustamente alzato il braccio, facendo capire che correre in quelle condizioni era impossibile. Marquez ha dato prova del fatto che quando ha la possibilità di far vedere di cosa è capace, è ancora in grado di fare la differenza.

In queste settimane, si parla molto del suo passaggio al Gresini Racing, che ormai sembra essere molto vicino. Vedere Marquez su una Ducati sarebbe una garanzia di spettacolo, anche se chiaramente non parleremmo di una moto ufficiale, ma con lui in sella tutto può accadere.

MotoGP, da Gigi Dall’Igna l’apertura a Marc Marquez

Le trattative tra Marc Marquez ed il Gresini Racing vanno avanti, con il mondo della MotoGP che si augura di vederlo su una Ducati. A livello di hype, la sua presenza su una moto così forte potrebbe davvero cambiare tutto, e regalarci una sfida mondiale entusiasmante in chiave 2024.

Nel corso di un’intervista concessa a “SKY Sport MotoGP“, il grande capo di Ducati Corse, ovvero l’ingegner Gigi Dall’Igna, ha fatto capire che l’arrivo di Marquez sarebbe molto positivo, e dalle sue parole si può intendere come l’affare sia a buon punto. Ora tutto dipenderà da come riuscirà ad uscire dall’accordo con la Honda che è ancora in vigore.

Ecco le parole del grande boss: “Credo che Marc Marquez sia stato uno dei piloti più forti della storia del Motomondiale. Il fatto che lui voglia salire su una Ducati non può che farci piacere. Questo è il commento più importante che io possa fare, poi c’è un altro aspetto interessante. Lui ha deciso di lasciare una Honda ufficiale per guidare una Ducati non factory, il che ci fa ancora più piacere. Lui vuole guidare fortemente una nostra moto“.

Dall’Igna ha poi aggiunto: “Ovviamente, non c’è ancora l’ufficialità del suo passaggio in Ducati, ci sono ancora tantissime cose da valutare. Se lui volesse rompere il suo contratto con la Honda, sappiamo che ci sono tanti passaggi da fare perché non è facile riuscirci. Avere Marquez è sicuramente ingombrante, perché c’è la preoccupazione che possa rompere qualche equilibrio, ma questo fa parte del gioco. Starà a noi essere bravi a gestire le situazioni che potrebbero crearsi“.