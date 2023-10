Ferrari, retromarcia Sainz: arrivano parole assurde sulla SF-23

La Scuderia Ferrari ha cercato di costruire intorno al pilota spagnolo una vettura che potesse sposarsi con il suo stile di guida. L’ultima dichiarazione di Sainz ha lasciato i fan a bocca aperta.

Sainz sta attraversando un ottimo periodo di forma dopo il break estivo. Il pilota della Rossa è al quinto posto della graduatoria, alle spalle degli inarrivabili driver della Red Bull Racing, Max Verstappen e Sergio Perez e dei veterani, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

Il suo obiettivo, chiaramente, è quello di chiudere davanti al suo teammate. Leclerc è giunto a Maranello nel 2019 e ha saputo attirare tutto l’interesse dei fan. Nelle gerarchie, battendo un quattro volte iridato come Sebastian Vettel, ha strappato una posizione di primissimo piano nel team. Binotto, però, ha preferito il figlio d’arte del Matador all’esperienza del tedesco. A quel punto per Carlos si è aperta una sfida nuova in una squadra come la Ferrari.

In precedenza ha sempre lottato con grande caparbietà nel midfield. Nel biennio in McLaren aveva anche ottenuto dei buoni risultati, ma la Scuderia è tutt’altra cosa. La regolarità nel 2021 gli ha consentito sulla SF21 di chiudere davanti a Leclerc con un colpo di coda, ma il passaggio alle wing car è risultato decisivo per mettere in mostra il reale potenziale di entrambi. Su una monoposto competitiva Leclerc ha dimostrato di poter surclassare il madrileno.

Nella passata stagione Sainz ha patito il confronto con Leclerc, ma nel 2023 la squadra si è stretta intorno a lui nel tentativo di rivitalizzarlo. Carlos è stato bravo ad imporsi, persino a lamentarsi quando le cose non andavano, per invertire la rotta. Il messaggio è stato chiaro ed è stato accolto. L’unica vittoria in una annata dominata dalla Red Bull Racing è arrivata per merito di Sainz a Singapore. Ora c’è da chiudere in bellezza la stagione.

Ferrari, l’ammissione di Sainz

Carlos, in alcuni frangenti, ha dimostrato di avere un feeling maggiore sulla SF-23 rispetto a Leclerc. Il podio in Italia davanti a Leclerc ha rafforzato la sua posizione in classifica. Sainz, in una chiacchierata con i media spagnoli in una tavola rotonda organizzata dallo sponsor Estrella Galicia, ha sancito gli obiettivi per le ultime 6 gare del campionato 2023. Ecco gli orari della prossima tappa in Qatar.

Per chiudere al terzo posto in graduatoria avrebbe bisogno che sia Hamilton che Fernando avessero diversi ritiri. “Terminare al secondo posto nel campionato costruttori è l‘obiettivo principale, soprattutto visto che nelle ultime gare abbiamo sottratto diversi punti alla Mercedes. Sarebbe una motivazione in più per la squadra il prossimo anno“, ha spiegato Sainz ad AS.

La prima bordata sulla Ferrari è arrivato in merito alla chance di siglare altri podi o almeno un’altra vittoria. “Con questa macchina non sappiamo se arriverà – ha tuonato lo spagnolo – Non mi sentivo a mio agio l’anno scorso e non mi sento a mio agio neanche quest’anno. Non è una monoposto che amo, non mi piace tirarne fuori le prestazioni, ma grazie all’esperienza dell’anno scorso ho imparato a orientare il mio stile di guida e a trovare cose che mi aiutano ad andare forte. Questo è ciò su cui mi sono concentrato quest’anno”.