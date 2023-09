Volete un SUV di alto livello spendendo poco? C’è l’occasione “italiana”

I SUV vanno a ruba in questo periodo, ed ora c’è l’occasione perfetta per voi. Ecco perché non ne troverete altri così.

Il momento attuale non è dei migliori per il settore automotive, ma il segmento che non conosce crisi è quello dei SUV. Di questa tipologia di veicoli se ne trovano in quantità sempre più elevata nelle nostre strade, e tutti desiderano avere un crossover per via dei grandi comfort che mette a disposizione della clientela.

Anche in Italia abbiamo degli esempi pratici che ci fanno capire quanto sia netto il dominio dei SUV, e per accorgercene, basta dare un’occhiata a cosa stanno producendo Alfa Romeo e FIAT. La casa del Biscione ha presentato il suo primo crossover qualche anno fa, ovvero lo Stelvio, ed ora a fare la fortuna del brand ci sta pensando la Tonale, svelata lo scorso anno.

La casa di Torino, invece, ha da poco tolto i veli alla 600, ed in futuro anche la Panda diventerà un B-SUV con il modello in arrivo che verrà svelato il prossimo 11 di luglio del 2024. Tuttavia, oggi vi parleremo di una vettura davvero nuovissima e molto economica, che può fare al caso di tutti.

SUV, ecco la grande scoperta firmata dalla DR

Nel 2006, l’imprenditore Massimo Di Risio fondò in Molise la DR, ovvero un marchio che importa SUV cinesi e li ribrandizza, vendendoli a cifre davvero molto basse. Questa è la forza di tale marchio, ed ora è arrivata l’ultima grande novità. Stiamo parlano della 7.0, che è una versione allungata di circa 20 centimetri rispetto alla 6.9.

Il primo vantaggio è quello di avere spazi maggiori sia a bordo che nel bagagliaio, cosa che si collega al discorso fatto in precedenza. La clientela, nei SUV moderni, apprezza e non poco i grandi comfort, e questa DR ne offre davvero parecchi. Per ciò che riguarda la parte meccanica, essa è del tutto ripresa dalla 6.0, con il motore che è da 160 cavalli di potenza massima, ed è un benzina 1.5. Le sospensioni posteriori sono dotate dello schema Multilink e MacPherson all’anteriore.

Non manca la versione bi-fuel a benzina GPL, che di sicuro può essere molto ricercata da chi punta a risparmiare su consumi ed emissioni. Se puntate ad un modello economico questa è davvero perfetta, visto che parte da 32.990 euro, assolutamente non troppi considerando le sue dimensioni e le sue capacità di affrontare tutti i fondi che può cavalcare senza alcun problema.