Come parlare con Charles Leclerc? E’ più facile di quello che credete

Se sognate di scambiare qualche messaggio con il vostro idolo della Ferrari, Charles Leclerc, vi spieghiamo nel dettaglio cosa dovete fare.

Il pilota monegasco sta attraversando un periodo difficile della sua carriera. In 5 anni in Ferrari ha raccolto appena 5 vittorie. Il suo coetaneo Max Verstappen ha dominato in lungo e in largo negli ultimi campionato, conquistando 3 mondiali di fila, conditi da vittorie a raffica. Per il prodotto dell’Academy della Ferrari non deve essere stato facile trovare le motivazioni nel 2023 su una SF23 con più problemi che qualità.

Dopo aver concluso al secondo posto nel 2022 (miglior risultato in carriera) sperava di poter lottare per podi e vittorie ad ogni Gran Premio, mettendo in serie difficoltà il numero 1 della Red Bull Racing. Verstappen ha passeggiato e l’unica gara, sin qui vinta dalla Ferrari, è stata ad opera di Carlos Sainz. Il madrileno ha colto al volto l’unica vera occasione della stagione a Singapore, stracciando il compagno di squadra.

Per Leclerc ora sarà vitale chiudere l’annata davanti al teammate. Se nel 2021, al suo primo anno a Maranello, lo spagnolo aveva fatto valere una maggiore regolarità, stavolta sarebbe una prova di inconsistenza senza giustificazioni del numero 16. Su auto competitive Charles ha dimostrato di averne di più, ma un pilota deve anche esaltare il materiale tecnico che ha disposizione, provando a limitare al massimo gli errori.

In questa annata la squadra si è anche schierata dalla sua parte, provando a rivitalizzarlo. Vasseur ha lasciato liberi i piloti di lottare come a Monza, ma inevitabilmente Charles ha iniziato a patire la mancanza di una monoposto competitiva per il titolo, subendo il ritorno del suo teammate. Dopo tanti anni vorrebbe un’auto dominante, ma la strada è ancora lunga.

Come parlare con Charles Leclerc

Il monegasco è diventato un personaggio molto in voga anche per la presenza ad eventi di varia natura. Conduce una vita eccitante, come forse saprete già seguendolo sui social. Nel corso della sua vita ha dovuto anche attraversare momenti difficili con la scomparsa prematura di suo padre Hervé, ex pilota, e del suo amico ed ex driver della Marussia, Jules Bianchi.

Charles si è ripreso solo come i più grandi riescono a fare a suon di successi che lo hanno portato a vincere tutto nelle categorie minori per poi ritagliarsi uno spazio importante nella Scuderia modenese, dopo aver militato in Alfa Sauber nell’anno del debutto. Facendo un salto sul sito web “Allroadmanagement”, è possibile mandare una richiesta per poter contattare l’entourage del monegasco, in modo da richiedere un autografo del vostro campione.

Ottenere un suo autografo in un fine settimana in pista è roba per vip. Charles parla italiano. Se volete scrivergli, inoltre, sappiate che usa molto i social network. Potete mandargli un messaggio sul suo profilo IG, social che usa di più, oppure provare su FB sulla sua pagine ufficiale.