Quanto può andare veloce un drone? Il dato è stupefacente

I droni possono raggiungere velocità stupefacenti. Rimarrete a bocca aperta per le performance del drone del filmato.

I droni sono aeromobili a pilotaggio remoto (APR) in grado di ottenere prestazioni incredibili. La caratteristica principale di questi apparecchi comandabili a distanza è la totale assenza di un pilota umano a bordo. Si tratta di un volo comandato attraverso un computer di bordo oppure tramite il controllo remoto di un navigatore, sul terreno o in altre postazioni.

In UK vengono definiti RPA (remotely piloted aircraft) o conosciuti, comunemente, con l’acronimo di UAV (unmanned aerial vehicle, velivolo aereo senza pilota), RPV (remotely piloted vehicle), ROA (remotely operated aircraft) o UVS (unmanned vehicle system). In tutti i casi è chiaro che il divertimento sta nel pilotare a distanza, con tutte le operazioni di volo classiche, un mezzo che può anche andare a velocità molto sostenute.

La velocità di un drone

Sono molto usati per catturare immagini dall’alto per loro stupefacente agilità e per le ridotte dimensioni. Prima della diffusione massiccia di travel blogger e influencer erano poco noti in ambito civile. Erano usati prima solo nel campo militare o per operazioni di emergenza, come incendi o missioni pericolose. Devono rispettare le stesse regole e le procedure degli aerei con pilota ed equipaggio a bordo.

I droni consumer e semi professionali possono raggiungere velocità che si attestano al di sotto dei 100 km/h. Vi sono, però, dei modelli di droni FPV auto costruiti che possono, ampiamente, superare questa barriera. Date una occhiata al video postato sul canale YouTube x8hp83. In un secondo il super drone ha raggiunto da fermo i 200 km/h. Di recente dei ragazzi hanno ottenuto uno straordinario primato con una monoposta elettrica, scendendo sotto il muro del secondo ma nello 0 a 100 km/h.

Vi raccomandiamo di dare una attenta lettura a questo progetto perché potrebbe essere il futuro per soluzioni innovative clamorose. Il drone quadricottero alimentato a batteria a pilotaggio remoto più veloce al mondo supera i 360 km/h. Un dato che siamo sicuri vi ha lasciato senza parole.