Bagnaia punta il dito sulla Ducati: ecco il disagio che avverte sulla GP23

Pecco Bagnaia è ancora il leader della classifica mondiale della MotoGP e questa è forse l’unica buona notizia di un weekend cominciato nel segno di Jorge Martin.

Il madrileno si ritrova nel momento clou della stagione in uno stato di forma invidiabile. Nella passata stagione aveva concluso il GP in terza posizione. Stavolta ha subito dettato il passo nella Sprint Race dopo aver marcato la pole position. Martinator è scattato bene e non ha sbagliato nemmeno una staccata.

Ha imposto un ritmo inarrivabile per Brad Binder e Pecco Bagnaia. Quest’ultimo, dopo il crash del Montmeló, è entrato in modalità risparmio. Sta cercando di contenere la perdita di punti, evitando di commettere altri errori, come la scivolata al Buddh International Circuit. Martin, a grandi passi, gli ha rosicchiato quasi tutto il vantaggio.

Il rider del team Pramac ora è -8, avendo totalmente riaperto la contesa a suon di vittorie e piazzamenti sul podio. Per Pecco domani non sarà facile contenere il passo del collega spagnolo. Jorge sembra aver trovato un feeling superiore sulla GP23, dopo gli ultimi aggiornamenti. Pecco si è spesso lamentato degli sviluppi e non riesce a guidare come faceva prima della pausa estiva.

Davanti, nella SR di Motegi, è stato un dominio di Martin davanti a Binder. Bagnaia ha chiuso il podio, sesto Bezzecchi dietro a Zarco. Se le gare brevi rappresentano un antipasto di ciò che accade in gara, Martin risulterà irrefrenabile. Pecco Bagnaia dovrà provare a scattare meglio e non permettere al collega di prendere subito il largo, come accaduto nella giornata di sabato.

L’ammissione di Pecco Bagnaia

In questa fase della stagione il torinese sta subendo la remuntada di Jorge. Nel 2022 fu proprio Bagnaia a compiere una impresa, recuperando 91 punti da Fabio Quartararo. Ora Martin sta volando e il ritmo di Pecco non può più bastare. L’inerzia del campionato è cambiata in favore del madrileno che domani proverà a colmare, definitivamente, il gap.

Bagnaia si aspettava qualcosa in più, ma ha avuto problemi con il grip al posteriore. Ha strappato il miglior risultato possibile. Un terzo posto è un discreto punto di partenza per domenica ma le performance di Martin sono straordinarie. In gara Pecco potrebbe avere qualche chance in più sulla lunga distanza, ma dopo la SR le sensazioni sono un po’ preoccupanti.

“Dal primo giro ho fatto abbastanza fatica e non potevo spingere quanto avrei voluto. Ogni volta che ci provavo, mi scappava il posteriore. Ho dovuto solo tentare di limitare i danni e fare il massimo. Ne è uscita una bella lotta con Jack, mi sono divertito in quel momento“, ha spiegato Pecco ai microfoni di Sky Sport.

“Sorpasso a Miller? È stata dura passarlo, come sempre, perché frena forte e si ferma tanto, quindi ha un ottimo spunto in uscita. Una volta passato, sapevo di averne di più e mi è bastato spingere nella prima metà della pista per avere un piccolo vantaggio. Per domani c’è sicuramente da lavorare, perché non mi aspettavo una difficoltà del genere in accelerazione. Sono partito con la consapevolezza di avere un certo pacchetto, ma i primi 2 – 3 giri sono stati difficili perché non riuscivo proprio. Dopo ho cercato di trovare una soluzione e sono riuscito ad andare un po’ meglio“, ha chiosato il campione del mondo della Ducati.