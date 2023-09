F1, dramma terribile: arriva la notizia di una morte assurda

La F1 vive una vera e propria tragedia, a seguito della morte di un membro fondamentale per una delle gare in programma.

Il mondiale di F1 targato 2023 è già stato deciso, con la Red Bull che ha vinto il mondiale costruttori, mentre a Max Verstappen basterà guadagnare soli 3 punti su Sergio Perez in Qatar per mettere le mani su quello piloti. Ciò significa che il campione del mondo potrebbe portare a casa l’iride già nel corso della Sprint Race di Losail, in programma per sabato 7 di ottobre. Si tratterebbe della prima volta nella storia per il Circus, ed è molto probabile che il titolo venga vinto in questa maniera.

Verstappen è il re della F1 moderna, ed è stato in grado di annientare tutti a bordo di una RB19 semplicemente spaziale. Nessuno ha potuto tenere il suo passo, neanche il compagno di squadra Sergio Perez. Per lo show è un gran peccato, dal momento che le ultime gare saranno inutili ai fini della classifica mondiale.

La penultima si disputerà a Las Vegas, nello stato americano del Nevada, dove ci sarà il debutto assoluto di questa nuova pista nel Circus. Purtroppo, i preparativi sono stati intaccati da una tragedia, che ha visto uno di coloro che stava lavorando alla costruzione del circuito morire sul lavoro. Ecco cosa è successo.

F1, notizia terribile per il mondo dei motori

La F1 correrà il Gran Premio di Las Vegas il prossimo 19 di novembre, anche se, in realtà, la gara per ciò che riguarda l’orario ufficiale partirà nella serata di sabato 18, ma in Italia ed in Europa sarà domenica mattina. L’evento è stato annunciato tanto tempo ed ora sono in corso i lavori pre-gara, che però sono stati funestati da un tragico evento.

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport“, è morto l’operaio Tizco Antonio, mentra stava completando i lavori in vista dell’apertura del circuito. Il tutto è accaduto nel corso dello scorso fine settimana, con gli agenti del Dipartimento di Polizia Metropolitana che hanno raccontato, a grandi linee, come sarebbe avvenuta la tragedia.

Pare che Antonio abbia subito delle lacerazioni fatali al collo, con i soccorsi che sono arrivati prontamente nel luogo dell’incidente. L’uomo era ancora in vita quando essi sono giunti ad aiutarlo, ma è scomparso pochi minuti dopo, proprio quando era appena arrivato presso l’ospedale di zona.

Si tratta di un grave lutto per il mondo della F1, che riapre le discussioni sulle morte di chi è fondamentale per la disputa di eventi sportivi. Tante morti sono state tenute nascoste durante la costruzione degli stati in Qatar, dove si è disputato il mondiale di calcio dello scorso dicembre, ed ora c’è di mezzo anche il Circus.

Per il momento, non è stata chiarita la dinamica di quanto avvenuto, e non sappiamo chi o che cosa abbia provocato quelle lacerazioni al collo, poi rivelatesi fatali. Tutta la nostra redazione porge le più sincere condoglianze alla famiglia della vittima, a cui tutti ci stringiamo in un abbraccio virtuale.