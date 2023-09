Sainz duro contro la Ferrari, ma il team radio lo tradisce: che disastro

Carlos Sainz ha chiuso sesto il Gran Premio del Giappone, ma alcuni episodi hanno fatto discutere. Ecco il pazzesco retroscena.

In quel di Suzuka si è tenuto il Gran Premio del Giappone, che ha visto le Ferrari chiudere al quarto ed al sesto posto. Charles Leclerc ha fatto meglio di Carlos Sainz, dimostrando che il nuovo fondo gli ha permesso di gestire al meglio una vettura come la SF-23 che non lo esalta poi così tanto.

Lo spagnolo, che veniva dalla grande vittoria di Singapore, ha pagato una qualifica non certo perfetta, dal momento che in gara il passo era molto buono, ma la posizione troppo arretrata ottenuta al sabato gli ha compromesso tutta la giornata di domenica. Il nativo di Madrid ha perso la posizione su Lewis Hamilton a causa di quello che si è rivelato essere un suo errore di strategia, mascherato con un’intervista a fine gara di dubbio gusto.

Sainz è in una fase molto positiva e sta facendo vedere di avere un grande passo, ma deve ancora crescere in quelli che sono i rapporti per la squadra. In questo senso, Leclerc è ancora davanti, anche se a volte Charles è stato sin troppo accomodante, mentre Carlitos si è sempre fatto sentire.

Sainz, ecco cosa è successo nella fase della sosta

Durante il Gran Premio del Giappone, Carlos Sainz ha perso la possibilità di chiudere quinto alla seconda sosta, quando ha subito l’undercut da parte della Mercedes di Lewis Hamilton. In quel momento, la Ferrari ha deciso subito di richiamare ai box Charles Leclerc per preservare la quarta piazza, cosa che è riuscita alla perfezione.

Carlitos ha invece allungato lo stint, e nel finale non è riuscito a ripassare il britannico in pista, accontentandosi della sesta posizione. Nell’intervista rilasciata ai microfoni di “SKY Sport F1“, lo spagnolo non le ha mandate a dire alla sua squadra: “Dobbiamo capire cosa sia successo in quella fase, hanno fatto la sosta con Leclerc per tenere la posizione, sono stato sacrificato io“.

Adami: “Box, Carlos, box”

Sainz: “if he [Hamilton] undercut me, leave me out” 🤷🏼‍♀️pic.twitter.com/lUd7QuaTgH — sara (@_allthatglitz) September 24, 2023

Peccato che al momento della seconda sosta, come potete vedere da questo video, lo stesso Sainz ha chiesto di restare fuori nel caso di un undercut di Hamilton. Le sue parole sono evidenti, e c’è da dire che, questa volta, lo spagnolo non ha fatto di certo una bella figura dal punto di vista comunicativo.

In quel di Singapore, Leclerc si è messo al servizio della squadra senza fare polemiche, mentre il figlio del due volte campione del mondo rally, a Suzuka, ha lievemente accusato la sua squadra per cercare di coprire un suo errore, che in questo modo è diventato ancor più evidente.

Detto questo, in Ferrari occorre restare uniti per continuare a crescere, seguendo l’esempio della McLaren. Il team di Woking era in condizioni pessime dopo le prime gare, ma con il duro lavoro è diventato la seconda forza, strappando il primato alla Ferrari ed alla Mercedes. Nelle prossime gare ci si attende una grande sfida per le prime posizioni.