Quanto costa la Hyundai più economica? E’ un vero affare

La Hyundai è diventato un top brand a livello mondiale, estendendo la sua gamma a tantissimi modelli. Ecco quello alla portata di tutti.

La multinazionale Hyundai ha trovato largo spazio alle nostre latitudini grazie a vetture economiche, comfortevoli e anche piuttosto prestazionali. L’ambizione del fondatore ed ex garagista Chung Ju-Yung, oggi, è stata rispettata in pieno e l’azienda impiega ben 70mila persone nei tanti stabilimenti. La sua storia è piuttosto lunga e sempre basta sul motto “New thinking, new possibilities“.

Sino a metà degli anni ‘70 ha incarnato i quattro quinti delle vendite automobilistiche in Corea del Sud. L’entry level della Hyundai, la I10, ha caratteristiche ben chiare: tetto alto, cofano corto e una superficie vetrata per garantire luminosità nell’abitacolo. L’auto ha un design molto particolare con nervature sulle fiancate e finestrini posteriori piuttosto ampi.

La prima è stata lanciata nel 2007, mentre nel 2013 è stata presentata la seconda serie e nel 2020 la terza. Tutte le gen si basano sul pianale della Kia Picanto del 2004. La i10 è lunga 3,57 metri, larga 1,60 e alta 1,54 metri. Si tratta di una vettura pensata per le giungle urbane, con alti e bassi e un profilo estetico con aspetti stilistici molto originali.

Le caratteristiche della Hyundai I10

La carrozzeria risulta piatta, priva di giochi di superficie e la personalità estetica emerge quasi unicamente da alcuni particolari. Tra gli aspetti positivi c’è anche un buon baule con 252 litri di capienza a divano in uso. Gli interni sono moderni con finiture di buon livello. L’impianto multimediale con schermo di 8 pollici, Android Auto e Apple CarPlay.

Vi sono dotazioni ottime per un’auto di segmento A, come la piastra per la ricarica wireless degli smartphone e i controlli da remoto. Si possono sbloccare tramite l’app nel telefono. La I10 è la proposta con motori 1.0 a 3 cilindri. L’auto sprigiona 67 CV e ha consumi bassi. Nella guida l’auto è agile nel traffico e facile da parcheggiare.

C’è addirittura la possibilità che diventi piuttosto pepata e divertente. Con l’aggiunta del turbo il piccolo motore cambia faccia, toccando i 101 CV e sollevando l’asticella delle performance. La sportiva versione N-Line ha una frizione molto morbida da premere. Ecco chi produce i motori della casa coreana.

L’auto parte da 16.950 euro. Nell’allestimento meno caro c’è incluso il climatizzatore, il cruise control, oltre a sistemi di sicurezza come l’avviso colpo di sonno, la frenata automatica d’emergenza e il mantenimento in corsia. Optional oppure di serie per le versioni più care, il moderno impianto multimediale con monitor di 8 pollici.