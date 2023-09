Che cosa vuol dire Rover in italiano? La risposta la conoscono in pochi

La Range Rover ha fatto la storia nel settore dei fuoristrada. Già dai primi modelli e nel nome c’era nascosto il segreto del brand.

I primissimi esemplari di Land Rover nacquero dalla casa inglese Rover, in precedenza nota come British Leyland. L’azienda risultò, ai tempi, all’avanguardia dei modelli civili e militari. Il primo modello fu lanciato, dopo la seconda Guerra Mondiale. Fu svelato ad Amsterdam, il 30 aprile 1948, è la trazione integrale che permette a questi mezzi di affrontare terreni impervi.

Dal 1978, anno della nazionalizzazione della British Leyland, proprietaria del marchio, le strade si divisero. La Land Rover prese una personale dimensione, dopo numerosi grattacapi burocratici, prima di passare nelle mani BMW, con la fusione con Rover, per poi far parte, da marzo 2000 fino a giugno 2007, della Ford. Gli americani non furono in grado di valorizzare un immenso patrimonio.

Con il boom dei SUV il vero affare lo ha fatto la Tata Motors. Il Gruppo Ford si disfò della Land Rover e della Jaguar, dandole in consegna agli indiani della Tata del 2008. La Land Rover, da allora, ha cambiato faccia con tantissimi nuovi modelli, divenuti dei best seller, e anche dei cambiamenti epocali in termini di concept.

L’origine del nome Rover

Il brand inglese ha avuto anche uno stretto legame con competizioni come il Camel Trophy. E’ stato poi organizzato il G4 Challenge. Il segreto delle vetture a ruote alte inglesi? Una carrozzeria familiare, un motore irrefrenabile e degli interni piuttosto spartani che oggi sono diventati lussuosi per alcuni modelli. Le Range Rover moderne sono la rappresentazione del lusso in ogni manifestazione. Le innovazioni hanno fatto storcere il naso agli appassionati storici del brand.

Per di più, come anticipato, alcuni modelli come la Defender, sono stati stravolti sul piano concettuale. Sia per quando riguarda l’aspetto meccanico che stilistico, il nuovo modello non ha nulla a che vedere con l’auto spartana di un tempo. Basandosi sul successo della LR anche BMW con le serie X, Mercedes-Benz Classe M e Classe GL, Audi Q7, Porsche Cayenne e tanti brand hanno poi cavalcato il segmento.

Persino AM, RR e Bentley, rimanendo in UK, hanno deciso di stravolgere i canoni per aumentare la concorrenza. In attesa del lancio sul mercato di una variante full electric, nel corso del 2024, vi ricordiamo che da 75 anni le auto a trazioni integrali inglesi hanno un solo significato. Rover in italiano sta per girovagare, mentre Land significa terre. Da qui il concetto di fuoristrada che si sostanzia nel nome.