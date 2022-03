Land Rover, il nuovo Defender 130 si mostra su strada (VIDEO)

Nuovo avvistamento su strada per il Land Rover Defender 130, il veicolo più grande di questo modello. Ecco come sarà.

Non ci saranno grosse sorprese nella gamma Land Rover Defender che sta per essere rinnovata nel 2022. Il SUV britannico viene commercializzato solo con due opzioni, la tre porte nota come Defender 90 e la cinque porte che corrisponde al Defender 110. Ma in realtà è in cantiere un terzo modello che sorprenderà tutti per le sue dimensioni. E si tratta del Land Rover Defender 130.

Proprio nelle ultime settimane è apparso su strada un nuovo prototipo, la cui carrozzeria era camuffata ma non troppo. Segno che indica che il suo sviluppo è in una fase finale e che la sua presentazione è più vicina.

Ecco le immagini del nuovo Defender 130

Si tratta del modello più lungo di questa serie, che offrirà fino a otto posti e uno spazio per i bagagli davvero notevole. A distinguerlo dal fratello Defender 110 c’è uno sbalzo posteriore più lungo per una terza fila di sedili migliorata e più spazio di carico. Il Defender 130 utilizzerà lo stesso passo di 3022 mm del 110, anche se la lunghezza totale sarà estesa da 4758 mm a circa 5100 mm.

Per quanto riguarda il design rimane simile ai modelli più piccoli, anche se le foto spia mostrano dei finestrini più squadrati. Gli interni cambiano in qualche particolare. Innanzitutto in questi posti extra ci sarà il proprio modulo di climatizzazione, per offrire un maggiore comfort, ma ciò che non cambierà è il design della plancia.

Diversi i motori disponibili nella gamma Defender e che non cambieranno sul modello 130. Quelli diesel sono alimentati da un motore turbo a sei cilindri in linea da 3,0 litri con un sistema mild-hybrid da 48 V, che produce 183 kW di potenza e 570 Nm di coppia nel D250 e 220 kW e 650 Nm nel D300. Il modello P300 utilizza un motore a benzina a quattro cilindri turbo da 2,0 litri con 221 kW e 400 Nm, mentre il P400 è dotato di un sei cilindri in linea turbo da 3,0 litri con tecnologia mild-hybrid da 48 V, che produce 294 kW e 550 Nm.

Il P525 V8, top di gamma, utilizza invece un motore V8 sovralimentato da 5,0 litri che produce 386 kW e 625 Nm. Infine, potrebbe essere disponibile anche l’ibrida plug-in P400e con batteria da 19,2 kWh. Tutti i modelli Land Rover Defender sono attualmente abbinati a un cambio automatico a otto rapporti e alla trazione integrale.

I piani di Land Rover prevedono che questa nuova versione venga svelata nella prima metà del 2022 per non ritardare molto il suo lancio sul mercato. Adrian Mardell, chief financial officer di Jaguar Land Rover (JLR) ha dichiarato che la 130 aumenterà le vendite di Defender in mercati come il Nord America, la Cina e il Medio Oriente.