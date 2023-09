Schumacher pronto a sfidare la Ferrari? Arriva una nuova proposta d’ingaggio per lui

Mick Schumacher è pronto per tornare in pista a tempo pieno, ed ora emerge la sua prossima sfida. Ecco dove correrà.

La carriera di Mick Schumacher ha subito un brusco arresto lo scorso anno, quando ha perso il posto in F1. La Haas ha infatti deciso di licenziarlo a fine 2022 a causa di prestazioni non certo eccezionali, ma anche per via dei troppi incidenti che aveva commesso e del confronto del tutto a sfavore con il compagno di squadra Kevin Magnussen, che inoltre era fermo da oltre un anno.

Mick è andato a punti solamente due volte, a Silverstone ed a Spielberg, mentre il danese era spesso in top ten, ed ha anche staccato una splendida pole position in Brasile, mentre il tedesco aveva chiuso ultimo quel giorno. Gunther Steiner ha così deciso di sostituirlo con il più esperto Nico Hulkenberg, e per ora va detto che i risultati gli stanno dando ragione.

Schumacher è stato ingaggiato dalla Mercedes, dove ricopre il ruolo di terzo pilota. In questa stagione, si era passato di un suo passaggio alla Williams per il 2024, ma tutto è ormai saltato. Stando alle indiscrezioni, pare che Toto Wolff abbia mostrato a James Wovles, il team principal della squadra britannica, i dati del simulatore di Mick, per fargli capire quanto potesse essere valido nelle vesti anche di pilota titolare.

Tuttavia, l’ex Mercedes ha rifiutato, e se Logan Sargeant dovesse essere sostituito, al suo posto arriverà Felipe Drugovich. Proprio per questo motivo, per il figlio del Kaiser di Kerpen si sta delineando un futuro del tutto diverso, che inizia ad essere lontano dalla F1, anche se la categoria di cui si sta parlando è eccezionale ed in enorme crescita.

Mick Schumacher, possibile debutto nel WEC nel 2024

Ad annunciare la possibilità di vedere Mick Schumacher in pista nel 2024 e nel FIA WEC è stato Bruno Famin, vicepresidente di Alpine Motorsports. Le sue dichiarazioni fanno pensare ad un accordo molto vicino: “Sì, è vero che stiamo parlando con Mick della possibilità di correre nel nostro programma endurance con la A424. Penso che sarebbe una buona opportunità per entrambe le parti, ma per ora sono solo dialoghi. Mi auguro che presto riusciremo ad organizzare un test in pista“.

Per chi non lo sapesse, l’Alpine corre da molti anni nel FIA WEC ed alla 24 ore di Le Mans, ed ha anche ottenuto dei risultati di rilievo, soprattutto in LMP2. Lo scorso anno, quando correva in classe Hypercar sfidando le Toyota, sono arrivate due spettacolari vittorie a Sebring ed a Monza, a conferma di quanto questo team sia ben messo sul fronte delle prestazioni e dell’esperienza.

Se l’affare dovesse andare a buon fine, Schumacher potrebbe sfidare la Ferrari, dal momento che la 499P è una delle grandi protagoniste del FIA WEC ed ha appena vinto la 24 ore di Le Mans. L’approdo in Alpine può essere una grande occasione per Mick, e solo nelle prossime settimane sapremo se lo vedremo in pista oppure deciderà di rinunciare.