F1 Manager 2023, passi in avanti clamorosi: ecco in cosa è migliorato

La F1 viaggia forte anche nei videogiochi, ed il nuovo Manager 2023 è davvero un capitolo completo. Tutti i dettagli utili.

Il mondiale di F1 vive un momento non certo spettacolare per via del dominio di Max Verstappen e della Red Bull, ma l’attenzione mediatica è altissima. Questo sport genera miliardi di dollari di profitti, con circuiti sempre pieni di pubblico ed una grandissima passione da parte di nuovi tifosi.

La F1 punta molto anche sulle nuove generazioni, alcune delle quali si sono avvicinate allo sport anche grazie ai videogiochi. Quello dedicato alla gestione manageriale è da poco uscito ed è disponibile per le vostre piattaforme, e c’è da dire che il passo in avanti rispetto al precedente è a dir poco notevole.

F1, tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo capitolo

Da poco più di un mese è disponibile F1 Manager 2023, ed ora è in arrivo anche la versione su disco. Le novità non mancano rispetto al capitolo precedente. Prima di tutto, avrete la possibilità di cambiare la squadra con la quale correte a carriera in corso, il che può dare forti motivazioni a crescere in termini prestazionali.

Sembra che molti giocatori abbiano richiesto questa nuova variante, in modo da non restare legati per forza di cose ad un team per più stagioni. Per farlo è necessario raggiungere un determinato ranking, e comunque non sarà possibile farlo durante un campionato, ma alla fine di esso.

Inoltre, risulta nettamente migliorato il livello di sfida, e non basta più adattarsi alle varie squadre per iniziare ad ottenere risultati importanti. Adesso, servirà un duro lavoro per far migliorare il vostro team, ed iniziando con uno di quelli di bassa classifica, sarà impegnativo portarlo ad ottenere piazzamneti di rilievo.

Inoltre, su F1 Manager 2023 hanno fatto il loro debutto le Sprint Race, con il Circus che quest’anno ne disputa ben sei. Questo vi permetterà di sfidare i migliori sin dalla giornata di qualificazione nelle gare in cui esse sono previste, e saranno utili anche per fare esperienza in chiave Gran Premio.

Inoltre, dovrete addestrare al meglio i vostri meccanici, perché ci sarà la possibilità di incappare in qualche errore ai box. Il videogioco ha introdotto una sorta di addestramento per i meccanici del team che sceglierete, e sarete chiamati ad un duro lavoro per evitare problemi nelle soste ai box. Tutto ciò è stato fatto per avvicinare ancor di più la piattaforma alla realtà. Infatti, oggi gli errori durante il cambio gomme sono molto frequenti a causa delle dimensioni delle ruote, ed il minimo ritardo può causare problemi.

Ultima, ma non per importanza, è la Modalità Race Replay, che richiederà al giocatore di raggiungere un obiettivo partendo da condizioni predefinite. Dunque, non dovete fare altro che acquistare il videogioco il prima possibile, in un momento in cui ce n’è forte richiesta. Manager 2023 può essere davvero il miglior capitolo di sempre per questa saga di videogiochi, con tante novità che lo hanno migliorato.