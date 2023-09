Rivoluzione in Formula 1: arriva un campione giapponese nel circus

La McLaren sta continuando a puntare con decisione su giovani molto promettenti. Il nuovo arrivo ha già ottenuto importanti risultati in carriera nel Motorsport.

Correre in Formula 1 è il desiderio di tutti i driver professionisti che sognano di riuscire a trovare uno spazio sulla griglia più ambita al mondo. Si tratta di una questione legata agli aspetti economici, ma anche di prestigio. I 20 piloti della categoria regina del Motorsport, infatti, sono considerate delle vere e proprie superstar a livello mondiale e i social hanno amplificato la loro fama.

Nel circus sono presenti tanti talenti che sono emersi dalle categorie minori, a partire da Max Verstappen, considerato talmente superiore ai coetanei che fu direttamente lanciato in F1 senza passare nemmeno per la categoria propedeutica. Dalla F2 sono emersi Leclerc, Russell, Norris, Albon e tanti altri ragazzi che hanno dimostrato di valere un posto in F1

C’è anche chi ha dovuto attendere un anno prima di trovare una sistemazione all’interno del circus e ci riferiamo ad Oscar Piastri, talentino che faceva parte del progetto dell’Alpine ed è stato poi scippato dalla McLaren. Il team di Walking può fare affidamento su due giovani campione a cui per ora è mancato soltanto una vettura competitiva.

F1, McLaren annuncia un nuovo driver

A poche ore dal Gran Premio di Suzuka il team di Woking ha svelato l’arrivo del pilota giapponese Ryo Hirakawa. Il driver vincitore della 24 ore di Le Mans della passata stagione è il campione del mondo in carica del WEC, nonché leader della classifica attuale. Insieme ai compagni Hartley e Buemi, In Toyota, ha avuto la grande possibilità di far parte del driver development programme della McLaren, impegnandosi al simulatore al McLaren Technology Center.

Proverà anche il gusto della pista in qualche sessione in cui potrà prendere parte al volante della wing car inglese al posto di Norris o Piastri. Per il giapponese rappresenta una chance importante per continuare a concentrarsi sul campionato endurance, senza privarsi della chance di giocarsi un ruolo in futuro sulla griglia F1.

“Sono contento di essere entrato a far parte del Team McLaren F1 come pilota di riserva – ha dichiarato Hirakawa dopo l’annuncio della McLaren – È una prospettiva entusiasmante lavorare con un team così rispettato e sono grato a Zak e Andrea per questa opportunità“. Il driver ha già conosciuto i membri del team, sperimentando il simulatore presso l’MTC, il che gli ha permesso di iniziare subito a lavorare.

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha spiegato: “Sono lieto di dare il benvenuto a Ryo in McLaren Racing come pilota di riserva di Formula 1 per rafforzare ulteriormente il nostro roster di driver di supporto in continua crescita. Siamo grati a TOYOTA GAZOO Racing per la collaborazione che ha permesso a Ryo di assumere questo nuovo ruolo accanto ai suoi impegni di guida. Ha un curriculum impressionante in pista, vincendo Le Mans e il FIA World Endurance Championship“.