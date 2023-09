Verstappen, duro attacco alla Formula 1: sono tutti senza parole

Il bicampione del mondo in carica, Max Verstappen, è prossimo a conquistare anche il terzo riconoscimento iridato della sua carriera ma ha avuto da ridire con coloro che hanno criticato la Formula 1.

Il 2023 è partito con delle gerarchie già prestabilite che hanno visto la Red Bull Racing subito in prima linea. A dispetto della novità wing car del 2022 è risultato subito chiaro che la squadra con sede a Milton Keynes godesse di un vantaggio tecnico, nettamente, superiore rispetto alla concorrenza.

Se nel 2022 la Ferrari era partita a razzo con i primi successi Leclerc in Bahrain e Australia, in questa stagione Verstappen non ha avuto rivali. Nella primissima fase di campionato Sergio Perez sembrava poter impensierire l’asso olandese, grazie a due successi insperati in Azerbaijan e Arabia Saudita. E’ durato tutto troppo poco e con l’inizio della striscia di 10 vittorie dell’olandese non c’è stata più storia.

Il record di Verstappen si è arrestato nello scorso weekend a Singapore e ci sono state infinite polemiche per quanto riguarda il calo di prestazioni della RB19. Secondo alcune voci che stanno rimbalzando nel Paddock si sarebbe trattato dell’effetto dei controlli della FIA sulla flessibilità delle ali che, unito al riadattamento della direttiva 39, ha portato la RB, improvvisamente, a perdere tutto quel vantaggio che aveva dimostrato di avere sino ad oggi.

A Singapore, come hanno fatto notare tanti addetti ai lavori, è una pista anomala, trattandosi di un cittadino che già in passato ha messo in difficoltà auto dominanti come la Mercedes nel 2015. Sta di fatto che il dominio della Red Bull Racing ha stancato tifosi che già pregustavano con le nuove monoposto ad effetto solo una sfida accesissima tra team e piloti diversi. Dopo 0tto anni di dominio targato Mercedes si è passati ad un’altra supremazia che i fan hanno mal digerito.

F1, la bordata di Verstappen ai tifosi

La categoria regina del Motorsport è sempre ruotata a cicli e, anche in passato, McLaren e Ferrari avevano fatto incetta di vittorie, lasciando solo le briciole agli avversari. Ciò che è cambiato è che Max Verstappen non ha avuto rivali e non è stato impensierito nemmeno dal compagni di squadra. Se si pensa al filotto di vittorie della McLaren nel 1988 Prost e Senna lottarono con il coltello tra i denti.

In Mercedes i fan hanno assistito al duello tra Rosberg ed Hamilton, mentre stavolta Verstappen sta dominando senza pietà. In questo scenario scontato, dopo aver fallito l’obiettivo di arrivare sul podio in tutte le gare della stagione, Max Verstappen si è sbilanciato con una bordata inaspettata sull’attuale fan base della Formula 1.

In una intervista rilasciata a Motorsport.com, il figlio d’arte di Jos ha dichiarato: “Non penso che sia necessariamente un male quello che stava avvenendo in F1, perché eravamo semplicemente migliori di tutti gli altri. E se la gente non riesce ad apprezzarlo, allora non è un vero fan. Ma sì, è così che va”. Parole dure di un campione stanco delle continue polemiche sullo strapotere tecnico della Red Bull.