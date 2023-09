Ferrari, Sainz ci ha presto gusto: arriva una promessa ai tifosi

Carlos Sainz sta vivendo un momento magico sulla Ferrari SF23. Il madrileno, dopo il podio di Monza e la vittoria di Singapore, vuole continuare a sognare.

Il figlio d’arte del Matador, finalmente, ha trovato il ritmo giusto al volante di un’auto ad effetto suolo. Nel 2022, infatti, ha fatto una clamorosa fatica nel confronto diretto con Leclerc. Nel momento in cui Charles ha avuto un’auto competitiva è riuscito a sfruttarla al massimo per raggiungere i migliori traguardi della sua carriera a Maranello.

Per la prima volta il prodotto della FDA è riuscito a vincere 3 gare in una stagione, ottenendo il secondo posto nella graduatoria alle spalle di Max Verstappen. Sainz, invece, non è riuscito a calarsi in pieno nel ruolo di secondo, facendo anche una grossa fatica ad essere da supporto a Leclerc. Dopo due podi nei primi 2 GP per tenere il passo del teammate commise degli errori banali.

La stagione poi è proseguita con la rinascita della Red Bull Racing che ha, completamente, dominato la stagione con Verstappen. La Ferrari nel 2023 è tornata, nuovamente, a lottare per posizioni rincalzo e in quello Sainz, da buon passista, è tra i migliori in assoluto. Lo spagnolo, in stagione, è riuscito ad essere più regolare nella prima parte di stagione, pur senza picchi. Leclerc lo ha scavalcato in classifica a Spa, prima del summer break.

A quel punto lo spagnolo, motivato anche dalla questione contrattuale sempre aperta, ha deciso di concentrarsi anima e corpo a Maranello per riprendere la giusta via. Senza più intoppi è stato autore di una ottimo weekend a Monza, condito da un terzo posto e di una straordinaria prova di forza a Singapore. Il #55 ha vinto il suo secondo GP in carriera, nonostante la banalizzazione di Max Verstappen, dopo il trionfo a Silverstone nel 2022.

La fiducia di Sainz

Dopo aver rinsaldato la sua posizione in Ferrari, Carlos vuole continuare a cavalcare il trend positivo. Il suo chiaro obiettivo è quello di sfruttare il momento di forma per accumulare un ampio vantaggio in classifica. Se dovesse chiudere l’annata davanti a Leclerc sarebbe un chiara dimostrazione di crescita. Al momento non c’è un numero 1 a Maranello, entrambi sono liberi di lottare, come avvenuto a Monza.

I ferraristi sperano di ritrovare la medesima Ferrari di livello sull’iconico tracciato di Monza. Leclerc terminò al terzo posto nel 2022, mentre lo spagnolo fu costretto al ritiro. Sainz è pronto a rifarsi e ha delle convinzioni importanti per quanto riguarda le performance della vettura.

“E’ sempre importante tenere la testa bassa e cercare di sfruttare lo slancio, perchĂ© è difficile trovarlo in un ambiente così competitivo come questo – ha ammesso nella press conference Sainz – Abbiamo buone possibilitĂ adesso e questo è l’obiettivo perchĂ© Singapore è finita e ci concentreremo su Suzuka. Continuiamo a trovare piccoli miglioramenti (sulla SF23, ndr) per un ritmo migliore, e con questo non voglio dire che sia una vettura piĂą prevedibile. Cerchiamo semplicemente di trovare piĂą velocitĂ “.