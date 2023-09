Bagnaia parla delle sue condizioni fisiche: ecco come sta alla vigilia dell’India

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del GP d’India, novità assoluta per la MotoGP. Ecco le sue parole.

Uno dei week-end più attesi dell’anno per la MotoGP è appena iniziato, e ci stiamo chiaramente riferendo al Gran Premio dell’India. Per la top class si tratta della prima visita da queste parti, con Pecco Bagnaia che si presenta con un vantaggio di 36 punti nei confronti di Jorge Martin.

Questo campionato pareva morto e sepolto dopo il dominio del campione del mondo in Austria, ma la brutta caduta di Barcellona ha riaperto tutto. Martin è stato eccezionale a Misano, portando a casa 37 punti su 37 disponibili, recuperando parecchio terreno nei confronti del battistrada, che comunque resta il favorito per la conquista del mondiale.

Bagnaia non è ancora al top come lui stesso ha ammesso, ma in quel di Misano, con il doppio podio ottenuto sia nella Sprint Race che nella gara domenicale, è già andato oltre le aspettative. Il rider torinese si presenta al Buddh International Circuit con altre due settimane di riposo sulle spalle, e tutti ci aspettiamo una grande prestazione da parte sua.

Bagnaia, ecco le sue parole in conferenza stampa

Pecco Bagnaia ha preso parte alla conferenza stampa del Gran Premio dell’India, commentando diversi argomenti. Il campione del mondo si è detto contento di correre su questa pista, dimostrandosi soddisfatto del layout del tracciato ed anche per tutto ciò che riguarda il livello di sicurezza che è stato raggiunto.

Ecco le sue parole: “Prima impressione sul circuito? Non ho avuto problemi con il visto, questa è già stata una vittoria. Il nostro manager che si occupa di logistica ha fatto un lavoro strepitoso. Per ciò che riguarda la pista, ho fatto due giri a piedi ed il layout è bello ed interessante. Lo trovo molto diverso dalle altre piste in cui corriamo, sarà interessante scoprire la pista già da domani, provando la pista in moto. Ho fatto un giro con la commissione per la sicurezza ed hanno cercato di spiegarmi tutto del circuito. Dicono che è tutto tranquillo per la sicurezza, quindi sarà molto bello scoprire questo tracciato“.

Il campione del mondo ha poi commentato le sue condizioni fisiche, affermando di sentirsi meglio ma di non essere al top: “Come mi sento? Dopo la gara di Misano, il lunedì dopo la corsa, è stata una giornata difficile, ero molto stanco, ma abbiamo lavorato molto per cercare di arrivare qui al meglio. Non sono ancora al 100%, è chiaro che ci vuole del tempo per il recupero totale. Ho cercato di prepararmi per la gara, sono sicuramente messo meglio rispetto a Misano“.

Pecco ha poi parlato dell’arrivo di Franco Morbidelli in Ducati Pramac nel 2024: “Non so se cambierà qualcosa, dal punto di vista della preparazione. Lui si merita questa possibilità, in Yamaha ha fatto molto fatica e veniva da un grave infortunio nel 2021. Passa da una moto vecchia ad una nuova, non è stato lo scenario migliore per lui, ma tutti sanno quanto va forte. Sicuramente, potremo parlare molto riguardo alla moto. Sono felice per Franco, se l’è meritato e sarà molto interessante. Avremo la stessa moto anche prima della stagione, sarà una bella sfida“.

Pecco ha poi commentato la sua sfida con Jorge Martin: “In Moto3, il nostro rapporto era strano, dormivamo nella stessa stanza ai tempi della Mahindra, giocavamo con la Playstation ed ho un ricordo particolare. Il nostro rapporto si è sempre basato sul rispetto, questa è la cosa più importante. Sappiamo qual è il nostro potenziale, e questo significa che saremo sempre molto rispettosi tra di noi“.